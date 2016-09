Zuria Vega disfruta de embarazo

Aseguró que hasta el momento no ha tenido ningún tipo de malestar, achaque o antojos, incluso dijo que en ocasiones se le olvida que está esperando un bebé

Ciudad de México

Notimex

La actriz Zuria Vega, quien cuenta con cinco meses de embarazo, aseguró que hasta el momento no ha tenido ningún tipo de malestar, achaque o antojos, incluso dijo que en ocasiones se le olvida que está esperando un bebé.

Dijo que todos en la familia están felices con la pronta llegada de Lúa. “Ya son cinco meses y he pasado por varios cambios no sólo físicos, también internos, de todos, el mundo entero cambia, pero estoy más feliz que nunca.

“A veces no lo creo, pero como ya la empiezo a sentir, digo ´¡Ah! ahí estás´ y pues estoy súper contenta, ya sólo faltan cuatro meses, el tiempo ha pasado rapidísimo”, comentó a Notimex la futura mamá.

Referente al nombre que llevará su niña, el cual ella reveló hace unos días en su cuenta de Instagram, dijo que Lúa, lo escogieron entre su esposo Alberto Guerra y ella.

“Lo escogimos los dos, el trato es que vamos a tener dos hijos, el primero yo escogería el nombre y el segundo él, pero a los dos nos gustó Lúa y así quedó”.

Sobre el parto, Zuria comentó que aún no está decidido cómo es que quiere dar a luz, pero “la verdad es que lo ideal sería y me gustaría que fuera un parto natural, pero las cosas sucederán como tengan que suceder y lo más importante es que la bebé nazca sana y segura y que llegue como tenga que llegar”.

Añadió que con el embarazo la relación con su marido cada vez se fortalece más. “Ha sido todo maravilloso, los dos le hablamos a la bebé y hasta el perro no se nos separa, como que sabe que algo está pasando, pero ahí está al pie del cañón”.

Dijo que esta felicidad ha contagiado a toda la familia, pues de parte suya, será la primera nieta. “Todos están felices, es la primera nieta de mi lado, de mis suegros la segunda y pues un bebé siempre es una ilusión, una esperanza y algo muy bonito”.

Compartió que luego de dar a luz, no cree que dure mucho tiempo en volver a trabajar.