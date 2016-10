Zemmoa sufrió discriminación

Hace 30 años, Zemmoa nació siendo varón, pero con el tiempo su imagen se fue transformando hasta lucir como mujer: su cabello es rubio, sus labios resaltan en color carmín, lo mismo que las uñas de sus manos y usa zapatos de tacón.

Ciudad de México

Notimex

“Lo más difícil no fue aceptar quien soy, sino que la gente confiara en mí”, declaró la cantante al confesar que debido a su polémica imagen ha sido víctima de discriminación, pero no sólo por parte de la sociedad, también de sus padres.

“La discriminación más fuerte y dolorosa viene desde el núcleo familiar. Al principio, mi familia no estaba convencida de mí, pero con el tiempo, con mi trabajo, con mi forma de ser y al asumir mis responsabilidades, los convencí”, dijo a Notimex la intérprete de “Fashion Victims”.

“Les abrí la mente, me aceptaron y me integraron a su vida, lo mismo que mi círculo de amigos, a quienes les digo que sin importar que seamos LGBTTTI (Lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual) o quimera, todos tenemos el reto de amarnos a nosotros mismos”.