Convivencia con medio ambiente

Con un llamado a tomar plena conciencia sobre lo que significa el cambio climático y el riesgo que implica para el futuro de la humanidad, el gobernador Arturo Núñez inauguró nuevos espacios del Yumká que garantizan el bienestar animal y libera ejemplares de águila caminera; entrega además el Premio Estatal de Ecología.

Con un llamado a tomar plena conciencia sobre lo que significa el cambio climático y el riesgo que implica para el futuro de la humanidad, el Gobernador Arturo Núñez Jiménez encabezó la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente y entregó el Premio Estatal de Ecología José Narciso Rovirosa.

En el Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza Yumká, aseveró que en todo gobierno responsable la política ambiental se asume como un asunto de máxima prioridad, de allí que en Tabasco se promuevan acciones para lograr un desarrollo en armonía con la conservación de los recursos naturales.

El calentamiento global constituye un tema que no puede estar sujeto a intereses económicos ni conveniencias electorales, y todos estamos obligados y comprometidos a hacer nuestra parte, urgió en el evento en el que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) presentó el Programa Estatal de Educación Ambiental, que contiene tres ejes dirigidos a promover la capacitación para el desarrollo sustentable y la comunicación educativa.

Núñez Jiménez celebró que como resultado del interés en estos asuntos, en México poco a poco se ha ido asumiendo que los hidrocarburos no son la única fuente de energía, por lo que ya se impulsan nuevas tecnologías y el aprovechamiento de fuentes renovables.

En cuanto a Tabasco, instó a la sociedad a contribuir a la remediación del medio ambiente, tomando conciencia de que hay acciones del hombre que no afectan en el mediano plazo, sino que nos están dañando ya; en ese sentido refirió el caso de la basura que obstruye los escurrimientos de agua de lluvia hacia los sistemas de drenaje.

Durante la ceremonia, entregó el Premio Estatal de Ecología 2017 al movimiento ecologista Comprometidos con la Tierra, en la categoría Investigación en la protección ambiental o acciones ante el cambio climático; así como al Club de la Tierra, integrado por alumnos de la Universidad Tecnológica de Tabasco, en la rama de Conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

También recibieron medallas y distinciones el grupo de Investigación de Sotavento SC, en el área de Responsabilidad ambiental empresarial o institucional, mientras que en la categoría de Niños y jóvenes por el medio ambiente, los galardonados fueron estudiantes del plantel 14 del Colegio de Bachilleres de Tabasco.

De igual manera, el Gobernador Núñez liberó en esta reserva a dos ejemplares de la especie águila caminera, e inauguró los albergues de monos aulladores y felinos, remodelados siguiendo los estándares establecidos en la Norma Mexicana NMX-AA-165-SFCI-2014.

Acciones emprendidas

Previo a la entrega de la nueva infraestructura, la directora general del Yumká, Alinka Vanessa Olea Wagner, dio a conocer acciones emprendidas que responden a lo establecido en la legislación y normatividad en materia de bienestar animal, y fortalecen los lazos de coordinación y colaboración con la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa).

También presentó proyectos que influirán en el trato digno y respetuoso que merecen los 920 ejemplares de las 83 especies que cohabitan en este Centro, que van desde estanques y corrales de manejo hasta la construcción de un hospital equipado con quirófanos, jaulas de hospitalización, laboratorio y área de enfermería.

En este evento acompañaron al mandatario, el titular de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental (Sernapam), Ricardo Fitz Mendoza, y el delegado de la Profepa, José Trinidad Sánchez Noverola.