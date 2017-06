Yo vengo a trabajar. No soy avanzada de nadie: Francisco Herrera

El nuevo delegado de Sagarpa, afirmó que viene a realizar su labor sin fines partidistas, y sin distinción de colores, siempre en beneficio del estado

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

“Por supuesto que niego que un servidor sea avanzada para la campaña de aspiración que tiene para la gubernatura de Tabasco nuestra amiga y compañera Georgina Trujillo, ya que al frente de la Sagarpa solamente vengo a trabajar al 100%, sin colores y cuestiones partidistas”, dejó en claro el nuevo delegado de la dependencia en Tabasco, Francisco Herrera.

En entrevista posterior de su toma de protesta, el funcionario federal dijo que sí conoce el campo tabasqueño y que lo va a demostrar con su trabajo.

No quiso comentar lo que en las redes sociales lo critican severamente por su llegada y que no conocen nada de la cuestión agropecuaria. “Aquí un servidor viene a trabajar al 100%; de terminar en los programas que ya se tienen establecidos y que a pesar de estos señalamientos, la meta es seguir trabajando de manera normal, de puertas abiertas y conjuntamente con cada uno de los productores que se tiene en todo el Estado de Tabasco”.

De igual forma, dijo de que se cuidarán las acciones a seguir en una dependencia en donde se maneja muchos recursos “y no se tiene que desviar un solo pesos”, en donde mencionó que se tiene la confianza que aquí en Tabasco no sucede este tipo de situaciones, pero que evidentemente “todos, absolutamente todos deben cuidar los recursos que se remiten por parte de esta dependencia para los diversos programas sociales”.

Negó que sea línea de Georgina Trujillo, ya que presume de ser amigo personal del titular de la Sagarpa, José Eduardo Calzada Rovirosa y que evidentemente logró conjuntar el esfuerzo y su currículum para asumir esa responsabilidad.

Negó que se vaya a desviar un solo peso para cualquier tipo de cuestiones partidistas o políticas, y que todo sea designado directamente a la dependencia.

“No habrá un desvío de un solo peso para cuestiones políticas partidistas, trátese de quién se trate, eso es una seguridad”.