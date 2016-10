Yo gané mi senaduría: Adán Augusto

El dirigente estatal del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Adán Augusto López Hernández, señaló que la senaduría que tiene, la ganó en las urnas con más de medio millón de votos, en respuesta las declaraciones del diputado José Atila Morales Ruiz.

Ricardo Rivera

Rumbo Nuevo

López Hernández es senador con licencia, pues se separó para ser presidente estatal de Morena. Llegó a ella por el PRD, pero renunció al sol azteca en 2014 para unirse al movimiento

La semana pasada, Morales Ruiz retó a López Hernández a dejar la senaduría a la que llegó postulado por una coalición formada por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC).

Esto, luego de que Morena impugnara ante el TET la diputación local de Atila Morales, por haber renunciado a ese partido que le dio oportunidad de ser plurinominal.

Morena quiere esa diputación para su suplente Pedro Hernández Jiménez, quien sí es militante del movimiento.

El líder morenista dijo que las declaraciones del hoy diputado independiente no merecen ninguna opinión, de paso le mando un saludo. “Está bien, ahí me lo saludan, no me merece ninguna opinión”, apuntó.

Ante la insistencia, manifestó, “no tengo opinión en ese sentido, yo gane en las urnas, sacamos 568 mil votos, que averigüe, le sacamos 45 mil votos a sus hoy patrones, que averigüe –José Atila-“, apuntó.

Sobre el recurso para que se le quite la diputación al ex morenista Morales Ruiz, López Hernández indicó: “esperaremos a ver el resultado del instituto y de los tribunales locales, pues seguramente serán a favor del oficialismo. Nosotros tenemos confianza de la última instancia, la instancia federal, que sea procedente nuestra petición”.