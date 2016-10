¿Y la crisis? IEPCT solicita más recursos para el 2017

Los consejeros, lejos de adaptarse al recorte presupuestal del estado, piden recursos extras, para la operación básica del instituto

Ricardo Rivera

Rumbo Nuevo

En medio de las críticas de los partidos políticos, el consejo estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT) aprobó el proyecto de presupuesto para el 2017 por más de 254 millones de pesos e incluyó partidas adicionales que de serle aprobadas podrían elevar el recurso que recibiría a casi 308 millones de pesos.

En cuatro horas de discusión, los consejeros explicaron que pretenden obtener 100 millones 829 mil 392 pesos para el gasto operativo; 3 millones 474 mil 118 pesos del Impuesto Sobre Nómina y 71 millones 385 mil 580 pesos Gasto Operativo Electoral.

Es decir, el presupuesto sería de 175 millones 689 mil 091 pesos sólo para la operación básica del instituto. A esto se suman 79 millones de pesos para prerrogativas de los partidos, lo que hace un total general de 254 millones 689 mil 091 pesos el presupuesto que solicitarían para el 2017.

Sin embargo, el órgano también contempló otros recursos que aunque no están en el proyecto original, pero que fueron catalogados como “necesidades” para el instituto y corresponderá a la Secretaría de Planeación y Finanzas determinar si se los entrega o no.

Entre estos se encuentran 26 millones 045 mil 532 pesos para laudos laborales y 27 millones 169 mil 076 pesos para rehabilitación del edificio del IEPCT, en suma serían 53 millones 214 mil 608 pesos la suma de estos dos rubros.

Es decir, 307 millones 903 mil 699 millones de pesos sería el monto total si se incluyera la rehabilitación del edificio y pago de laudos.

Partidos tendrán 79 mdp

Además, por unanimidad los Consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, aprobaron el acuerdo del presupuesto para gastos ordinarios que tendrán los partidos políticos con registros e Tabasco, siendo esto de 79 millones de pesos, con esto el Partido de la Revolución Democrática (PRD), recibirá 19 millones 753 mil 807 pesos.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), 19 millones 355 mil 761 pesos; de ahí le sigue el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con 11 millones 473 mil 277 pesos; Morena con 11 millones 26 mil 161 pesos; Partido Acción Nacional (PAN), 6 millones 405 mil 142 pesos; Partido del Trabajo (PT), 5 millones 757 mil 188 pesos y Movimiento Ciudadano (MC), 5 millones 310 mil 731 pesos.

Sobre estos recursos el representante electoral del PRD, Javier López Cruz, señaló que eran recursos excesivos los recursos que se les daban a los partidos, aunque reconoció que eso no depende del IEPCT, sino de las formulas aprobadas por el congreso del estado.

López Cruz indicó que se deben ver qué medidas se podrían implementar, para disminuir esas partidas que se le dan a los institutos políticos, más cuando no son años electorales, ante ello, el secretario ejecutivo, Roberto Félix López, señaló que si los partidos no quieren ese dinero entonces cuando lo reciban deben devolver a la Secretaría de Planeación y Finanzas