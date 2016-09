Vuelve Landon Donovan

Dos años después, Donovan vuelve a ser futbolista. El máximo goleador de la selección estadounidense y de la MLS ha vuelto al LA Galaxy, equipo donde jugó durante nueve años.

Los Ángeles, California

Agencias

El Galaxy hizo oficial el fichaje hoy, 8 de septiembre, a las 5:29 p.m. ET (2:29 p.m. PT). Donovan usará el dorsal número 26, ya que su antiguo 10 ahora le pertenece a Gio dos Santos.

El jugador también sacó un comunicado en su Facebook confirmando su vuelta al futbol.

“Estoy muy feliz de poder anunciar que he decidido volver a mi club, el LA Galaxy, hasta final de la temporada MLS 2016″, dijo Donovan en su comunicado.

Donovan explicó que su vuelta es debido a las lesiones de Jelle Van Damme, Steven Gerrard y Gyasi Zardes y que su meta es ganar la MLS Cup con el club de su vida.

“Nada me haría más feliz que estar en el campo el 10 de diciembre con Talon (su hijo) y mi familia celebrando la sexta MLS Cup del Galaxy”.