Voy a seguir adelante. Este año estaré concentrado en Centro: Gerardo Gaudiano

Especialistas de la Mesa Rodolfo González Maza, se reunieron con el alcalde, para conocer de cerca el trabajo que viene realizando el alcalde del municipio

La mesa Rodolfo González Maza, una mesa que tiene diez años, integrada por profesionales del periodismo, por empresarios de la comunicación y nos venimos reuniendo aquí en la sede del “Diario de la Tarde”, el pasado lunes estuvo como invitado licenciado Gerardo Gaudiano Rovirosa, presidente municipal de Centro. Los periodistas que integran este grupo, son ampliamente conocidos. José Antonio Caraveo, el director del “Diario de la Tarde”, el ingeniero Alfonso Valdivia, empresario y gente de medios, Luis Antonio Vidal, columnista, Jacinto López Cruz, el Ojo Visor, José Luis Gutiérrez que también escribe en el Heraldo de Tabasco, quien no conoce a don Erwin Macario nuestro decano de la mesa y Columnista de Rumbo Nuevo, el licenciado Ausencio Díaz Trinidad, analista político, anunció el periodista Enrique Muñoz González.

Gerardo Gaudiano: Gracias Enrique y gracias a todos los integrantes de la mesa y felicitarlos por siempre innovar, no nada más con la tecnología que mencionas si no con esta nueva modalidad de los invitados y felicidades y mucho gusto de estar aquí con ustedes en esta ocasión.

Enrique Muñoz: Bueno pues el licenciado Jacinto López tiene la primera pregunta.

Jacinto López: Muchas gracias Enrique, buenas tardes a todo el que nos siguen por redes sociales y estamos en el 2017 es un año crucial Gerardo para muchas definiciones, y se ha visto de una u otra forma dando vuelta entre los diferentes actores políticos quien aspira a ser candidato al gobierno del estado y quien no aspira a ser, a esta mesa le gustaría saber con mucha claridad ¿va Gerardo Gaudiano a buscar la candidatura al gobierno del estado? O se va a quedar dirigiendo los destinos municipales hasta terminar este trienio.

Gerardo Gaudiano: A decirte con mucha claridad que voy a seguir adelante, en este momento y este año concentrado totalmente en los trabajos del municipio, para eso me eligieron llevo poco tiempo como presidente municipal, poco más de 6 meses, y el Centro requiere de toda mi atención, requiere de un esfuerzo adicional por las condiciones en que entramos a la presidencia municipal después de dos campañas, dos procesos electorales, de modo que voy a seguir adelante como presidente municipal, no quiero desviar mi atención, en este momento te puedo decir que mi interés es sacar adelante al Centro con el apoyo de muchos ciudadanos, con el apoyo de muchísima gente que cree en un proyecto diferente, estudié ciencias políticas y administración pública, siempre me he preparado para esto, y siempre he tenido la intención de hacer una carrera política en Tabasco, eso no lo voy a negar, sin embargo creo que en este momento el Centro requiere de toda mi atención, mi experiencia, mi trabajo en la calle, tengo un lema que dice que “mi oficina está en la calle” y he cumplido con ese lema a cabalidad, de modo que voy a seguir adelante como presidente municipal.

Todavía falta algún tiempo

José Luis Gutiérrez: Buenas tardes, por obvias razones eres el aspirante a vencer, si te siguen manteniendo arriba las encuestas como hasta ahorita en el mes de septiembre ¿vas a negociar tu virtual candidatura?

Gerardo Gaudiano: De aquí a septiembre falta algún tiempo, yo agradezco la confianza y la solidaridad de mucha gente que me ha manifestado su apoyo, en la política pasan muchas circunstancias y en este momento yo he decidido concentrarme en el municipio, si más adelante, siento que los tiempos se han adelantado mucho, si más adelante el partido me llama, me convoca, en ese momento tendría que tomar una decisión, en ese momento tendría que pensar muy bien las cosas, en este momento estoy dedicado a mi trabajo, creo que los tiempos electorales se han adelantado, desde mi punto de vista no es el momento, falta todavía mucho tiempo, desde mi óptica, desde mi perspectiva y ese tiempo se tiene que aprovechar para sacar adelante al municipio y todos ponernos en la misma dinámica de trabajo, si el partido me convoca en ese momento en octubre, noviembre, diciembre, tendría que consultar si entro o no en el proceso, de entrada te diría en este momento no lo tengo considerado, estoy pensando al 100% en el municipio y repito, agradezco la solidaridad de paisanos míos que han manifestado su apoyo.

Pensar en el desgaste político

Erwin Macario: Esta es una sucesión adelantada ¿no piensa Gerardo que esto pueda generarle un desgaste político porque ya ha comenzado el pleito? Hay que reconocerlo, toda obra que hace un alcalde causa envidia, causa resquemor y más entre los que aspiran ¿no cree que pueda haber un desgaste político de aquí a septiembre para Gaudiano? no con el interés de ser candidato hasta de mantenerse en la presidencia.

Gerardo Gaudiano: Pues el gobernar un municipio, el representar a la ciudadanía desde un cargo público siempre trae un desgaste natural, yo he asumido las consecuencias y la responsabilidad de mis decisiones por lo tanto eso no le tengo miedo a eso, al contrario le tendría más miedo a no hacer las cosas, eso sí sería un error, yo tengo muy claras las necesidades del municipio, tengo mucha claridad de lo que se tiene que hacer, definimos muy bien los 5 ejes rectores del municipio y esa ha sido la guía de nuestro trabajo, sin embargo también hemos consultado a mucha gente, a expertos en distintos temas para guiarnos a través de ellos, a través de los delegados por ejemplo, que son el núcleo más importante que tenemos en las colonias, en las comunidades y en las villas, consensar con ellos obras prioritarias, obras importantes y conseguir el recurso donde se tenga que conseguir, en la ciudad de México por ejemplo, en la cámara de diputados, en el gobierno del estado hemos encontrado siempre el apoyo y voy a seguir haciendo cosas, voy a seguir haciendo obras, quiero ser recordado como un alcalde que trabajó cerca de la gente, pero también como un alcalde que hizo obras como ningún otro alcalde en el municipio, por eso, y me refiero a obras sociales, obras en comunidades y colonias; todos los días estoy entregando o inaugurando una obra en alguna comunidad, en alguna colonia, o en alguna Villa, eso me llena de satisfacción y siempre al hacer una obra evidentemente beneficia a un sector importante y pudiera haber gente en algún caso particular que no vea con buenos ojos esa obra. Por eso, es importante que consensemos las obras, nosotros tenemos un consejo ciudadano que participa conmigo en el municipio de Centro, los hemos consultado para distintos temas, en fin, yo considero que voy a seguir adelante con la misma dinámica de trabajo, no voy a aflojar el paso, al contrario, voy a redoblar esfuerzos, esa es la instrucción que he dado al interior del Ayuntamiento y voy a seguir con la mismas dinámica de obras públicas.

Seguimos teniendo potencial de crecimiento

Ausencio Díaz: Hablemos un poco del municipio, se habla que las reservas territoriales del municipio de Centro están agotadas, no se sabe exactamente hacia donde crecerá este municipio, ¿Qué podría decirme de ellos?

Gerardo Gaudiano: Evidentemente, la zona conurbada colindante con Nacajuca es un potencial de crecimiento para el municipio, si el potencial en cuanto a reservas territoriales se ha ido disminuyendo, ha ido acabando, basta con tener la información de catastro para saber cómo están los predios de municipio, evidentemente hemos ido disminuyendo en cuando al potencial de crecimiento, el municipio tendrá que ir adquiriendo también el día de mañana para construcción de infraestructura mayores predios y demás. Yo ubico varias zonas, por ejemplo, el corredor de Parrilla, también una zona que va a crecer a pasos agigantados o que ya lo está haciendo, la parte hacia Lázaro Cárdenas, toda la zona del Centro de Transferencia, también es un área que está creciendo y la parte que colinda con Nacajuca, también es una parte que ya también está creciendo de manera rápida, bueno como Presidente Municipal uno tiene que estar enterado de la situación del municipio, cómo se encuentra, cómo está y sobre todo el margen que tiene para crecer, en distintos rubros, en distintos temas. Yo ubico que el crecimiento está dando por esas zonas.

No habrá más impuestos

Enrique Muñoz: Presidente, me gustaría preguntarte, sobre todo porque esto surgió en este fin de semana y el día de hoy. De que hay algunos empresarios de la construcción que se están quejando, de que dicen de que ya no hay que pagar impuestos al Ayuntamiento, que hay que hacer un boicot, por lo del gasolinazo, denuncian que se está cobrando excesivamente los impuestos y permisos para construir.

Gerardo Gaudiano: No, falso. Mi compromiso, desde que yo llegué a la presidencia Municipal es que no vamos a aumentar ni un solo peso de impuestos, en aras de transparentar el ingreso del municipio, hemos tratado de documentar las licencias de funcionamiento, que es algo que se viene dando de tiempo atrás, hay empresas aquí en Centro que trabajan en otros estados del país y que hacen una aportación al municipio por este concepto. Lo que hemos tratado de hacer es transparentar, este ingreso, soy un alcalde comprometido con la transparencia, eso es muy diferente a que yo aumente los impuestos, dada la situación por la que está atravesando nuestro Estado y nuestro País, es imposible que un alcalde pudiera en este momento incrementar impuestos. Estoy muy comprometido con la gente y no lo voy a hacer. De hecho, hoy aclaró el subdirector de finanzas de manera contundente ,que no se van a incrementar los impuestos, las licencias de funcionamientos no se van a cobrar y no nada más eso, en Febrero voy a meter una iniciativa, voy a proponer al cabildo que podamos cambiar el concepto, eliminar las del Bando de Policía y Buen Gobierno, pero sí, cambiar el concepto, porque el INEGI nos dice que tenemos en el Estado de Tabasco, principalmente en Centro 22 mil comercios, nosotros en el municipio tenemos un registro de 1,500 comercios, eso no puede ser, en un Estado moderno no podemos hablar de transparencia y nada más tener en padrón 1,500 comercios cuando el INEGI nos informa que tenemos alrededor de 22 mil comercios establecidos en Centro. Nada más darle orden a la Ley de Ingresos, es darle orden a finanzas, a fiscalización, muchos pagos que se hacían a la mano, los estamos tratando de transparentar, que se hacían en fiscalización, que nunca han entrado al municipio, si entraban, entraban en menor medida, lo que queremos es que ese dinero entre al municipio, que ingrese, que se transparenten todos los derechos, los impuestos que tiene el municipio que son 3, el cobro de espectáculos, el predial, son básicamente los que recibe el municipio y en ningún momento se está aumentando algún impuesto.

Nuestras medidas de austeridad

Antonio Caraveo: Presidente, ante la situación económica que se está viviendo, el recorte presupuestal, ya tiene alguna medida de austeridad, un plan de austeridad.

Gerardo Gaudiano: Sí, esto es parte de lo que dijo Enrique, nosotros dimos a conocer en cabildo los incentivos fiscales, todos los descuentos que vamos a dar en el pago de predial, el pago de agua, eliminar cobros como la licencia de funcionamiento, homologar a la tabla de los pagos, por ejemplo espectáculos públicos, todo eso va a quedar como estaba el año pasado, inclusive ya lo pasamos por cabildo, por eso ha habido confusión, yo invito a los que tengan la duda, primero que se acerquen a la dirección, al Ayuntamiento y segundo, que analicen lo que ya pasamos nosotros por cabildo. Esa es una primera parte de este plan de austeridad que hemos hecho, inclusive desde que iniciamos la administración. Ahora, va a ser un plan mucho más ambicioso, que contempla disminución por ejemplo de salarios, que contempla por ejemplo el no rentar vehículos para Directores y para Funcionarios, disminuir el gasto de gasolina, por supuesto eliminar el gasto de celular para directores y coordinadores, entonces, esas son algunas de las medidas que vamos a echar a andar y que vamos a anunciar en próximas fechas, en un plan mucho más ambicioso, por ponerte algún ejemplo, yo ando en vehículo propio, sin embargo, voy a cambiar a un vehículo que gaste menos gasolina, por decirlo así, el plan de austeridad contempla medidas mucho más fuertes, ajustarnos el cinturón, aunque ya teníamos un plan de austeridad, por eso los directores no tienen vehículo, andan en su vehículo propio, los vehículos son nada más para las partes operativas.

Énfasis en obra social

Antonio Calcaneo: Hace un momento nos comentabas que has tratado de hacer de tu rutina, tu slogan, que tu oficina está en las calles, hemos visto la dinámica que traes. A tu decir, ¿cuál sería la obra más importante durante tu administración, cuál sería con la que Gerardo pasaría a la historia en el Ayuntamiento de Centro?

Gerardo Gaudiano: La obra más importante es la obra social, a diario la realizamos con la gente, con los ciudadanos, todo lo que se está haciendo en materia social es fundamental, importantísimo, el municipio era una especie de maquinaria que encontramos oxidada después de mucho tiempo y que ahora hemos decidido trasladarla a la calle, hemos decidido ponerla en movimiento, en marcha, y los Directores han seguido esta dinámica de trabajo que traemos, la obra social es fundamental, todo lo que estamos haciendo, por supuesto sobra hablar del apoyo de mi esposa Ximena para esta parte de la política social que desde el punto de vista el fundamental y tan importante, sobre todo porque creo me he caracterizado por ser un Alcalde cercano a la gente, un alcalde que trabaja cerca de los ciudadanos, no podría ser de otra manera después de haber ganado 2 elecciones, después de haber refrendado la confianza de la gente en 2 triunfos contundentes y categóricos, obras de infraestructura va a haber muchas, a diario inauguro una obra importante, acabo de estar en la R/a. Chacté, inaugurando 2 kms de carretera, estuve en Huasteca también inaugurando la carretera principal, acabo de estar en Playas del Rosario, por primera vez en la historia Playas va a tener un mercado digno, como se merece, con una inversión de más de 15 mdp, mi esposa puso la primera piedra de lo que será el albergue del Hospital Rovirosa, es un compromiso de campaña, que nunca más los familiares de los enfermos pasen la noche en el suelo en el Hospital Rovirosa, cumpliendo ese compromiso de campaña vamos a poner un albergue para que no nada más los habitantes de este municipio, sino nuestros hermanos también de otros municipios cuando vengan a atender a algún familiar, puedan descansar en el albergue y no tengan que pasar la noche en condiciones inhumana como decía, entonces poco a poco vamos a ir dando cumplimiento a todos nuestros compromisos, el malecón del carrizal lo vamos a empezar este año, la recuperación del CENMA también va a ser una realidad y no nada más las obras que estamos haciendo de embellecimiento, que contempla el cambio de imagen urbana, cambio de luminarias en Usumacinta, Universidad, Paseo Tabasco, en muchísimas avenidas principales del municipio, no nada más me refiero a eso, sino también el embellecimiento de la imagen urbana, este año estoy haciendo la corrida financiera para buscar la posibilidad de cambiar las luminarias del municipio, sino se puede en todas por lo menos toda la parte del primer círculo de la ciudad, en total son alrededor de 33 mil luminarias, vamos a tratar de cambiar por lo menos 15 mil, dadas las condiciones de inseguridad que hay en el municipio, sería mi aportación al tema, porque no tenemos policía municipal, sin embargo estoy convencido que una luminaria nueva o una luminaria más, es un delito menos en el municipio, escuchando la inquietud de la gente, escuchando las necesidades, hemos puesto atención a ciertos temas. Tener una ciudad iluminada es un tema que contribuye a tener mejor seguridad. En fin, muchas obras que están en la cartera de proyectos que metimos a la Cámara de Diputados y que vamos a hacer con ingreso propio, que rebasan los 500 mdp; nosotros hemos destinado en este presupuesto 2017 200 mdp, es algo histórico, porque le tuvimos que bajar al gasto corriente, le tuvimos que bajar al gasto de operación, para destinar mayor presupuesto a la obra pública, si le sumamos el presupuesto 2016 que está pendiente, ahí hay 100 millones, más 300 millones que hemos conseguido en la Cámara de Diputados, estamos hablando de alrededor de 600 mdp para obra nada más en el 2017, claro, venimos arrastrando obras pendientes de 2016, pero va a caer este año.

Las prioridades de Centro

Alfonso Valdivia: Conociendo todo lo que ha caminado usted dentro de su municipio, para usted ¿cuáles serían los 3 problemas prioritarios que tiene el municipio y cómo los pensaría resolver o atacar?

Gerardo Gaudiano: Uno de los principales problemas que hay y que de alguna manera abarca los 3 problemas es el Área de Servicios Municipales, que es la obligación por el bien del municipio, más allá de las obras que pudiéramos hacer, la función principal de un Alcalde de un Presidente Municipal es atender los problemas de los servicios, lo que tenga que ver con la recolección de basura, lo que tiene que ver con el abastecimiento de agua potable, el drenaje, lo que tiene que ver con el alumbrado público, todos estos temas son fundamentales y son tarea prioritaria del municipio, por lo tanto uno de los problemas que hay y que nos hemos fijado como un reto por ejemplo, es el tema de la recolección de basura, nosotros no cubrimos al 100% la recolección, debemos estar a un 95%, ahora ingresamos al municipio 15 vehículos nuevos, compramos 15 camiones recolectores con una inversión de más de 30 mdp, eso debe ayudar ya a que podamos cumplir al 100% con la recolección de basura, estamos hablando de un municipio moderno, estamos hablando de la capital del Estado y es necesario que cumplamos al 100% de la recolección; el otro problema que hay, que a diario persiste, es el sistema del drenaje, ya la red es obsoleta, ya la red no se da abasto, la línea de conducción es muy pequeña, esa red de drenaje se instaló en una buena parte de ella, en el sexenio de mi abuelo y muchos años después, 40 años después, esa red prácticamente está colapsando, es necesario que la rehabilitación del drenaje se haga por etapas, nosotros lo estamos haciendo, sería imposible que un Presidente Municipal en 3 años pudiera rehabilitar toda la red, se requieren más de 3 mil mdp, supera el presupuesto del municipio al año, tenemos un presupuesto de 2,533 mdp, de modo que sería imposible que pudiéramos rehabilitar toda la infraestructura de drenaje pero hay que hacerlo por etapas lo estamos haciendo; y el tema de la infraestructura, carreteras, calles, muchas de ellas fueron pavimentadas y hoy estamos enfrentando el desgaste del paso del tiempo, muchas otras calles y callejones no tienen pavimento, es necesario llevar a Villahermosa a la modernidad, creo que se está avanzando, no es suficiente, falta mucho por hacer.

Influencia política de Leandro Rovirosa

Luis Antonio Vidal: Afortunadamente me toca cerrar este círculo y esto me permite hacer esta pregunta que a mí me parece importante, Gerardo Gaudiano Rovirosa Presidente municipal de Centro despacha en un Ayuntamiento que fue construido por su abuelo, no se puede concebir entiendo la carrera de Gerardo sin la influencia política de su abuelo Don Leandro Rovirosa, es además, un referente político en el estado y uno de los gobernadores más queridos y mejor recordados por los tabasqueños, la primera, no me quiero agandallar, pero la primer pregunta y eso me va a llevar a la otra, ¿Cuál es la responsabilidad, el compromiso del apellido que tiene Gerardo Gaudiano Rovirosa con la herencia política de su abuelo y hacia dónde la quiere llevar? sería la primera y segunda nada más, ¿si tuviera hoy la oportunidad Gerardo de pedirle un consejo a su abuelo, cuál sería ese consejo?

Gerardo Gaudiano: Bueno la primera pregunta de total responsabilidad, es decir, llevo a cuestas un apellido que representa muchas cosas para el Municipio y para Tabasco, la confianza de la gente, el cariño y afecto de la gente hacia mi abuelo, el trabajo a diario perseverante para transformar al estado, es decir Tabasco pasó de ser un estado en vías de desarrollo a ser un estado desarrollado, en la época de los los 70, 80’s la inversión en infraestructura fue muy amplia, de modo que llevo presente ese compromiso, sobre todo la parte que más resalto y con la que me quiero quedar es el cariño y el afecto de los paisanos hacia mi abuelo, hacia mi abuela Celia que también tuvo mucho que ver en que mi abuelo hiciera un buen trabajo, y esa es la parte que a diario me transmiten los ciudadanos y que yo hago mi mejor esfuerzo, los tiempos han cambiado mucho, la época de mi abuelo fue muy distinta a esta época, ahora enfrentamos problemas muy serios por el desempleo, problemas muy serios por la caída de los precios del petróleo, nos tocó vivir en esta época y nos tocó enfrentar este problema, sin embargo a diario hago mi mayor esfuerzo, aplico mis conocimientos, me preparé para servir a Tabasco, para sacar adelante con dignidad el Municipio, con mucho ahínco, con mucha responsabilidad, más allá de los problemas que se presentan de manera cotidiana no perder de vista esa responsabilidad y sobre todo esos ideales que de alguna manera considero heredé de mi abuelo, siempre he dicho que en la parte política me formé al lado de él, fue fundamental para muchas decisiones, me hace falta sí sin duda, me hace falta, muchas veces le consulté siendo Diputado Federal en muchísimos temas, muchísimas cosas, inclusive hasta en votaciones con eso les digo todo. Platicando con él buscando siempre la mejoría del país, cuando uno tiene la oportunidad de representar a Tabasco en el Congreso y cuando uno tiene la posibilidad de tomar decisiones que recaen de manera unipersonal en una persona, siempre lo tiene que hacer pensando en el beneficio de su estado, en el beneficio de su Municipio, y también lo más importante en el beneficio de la gente, y las condiciones y las circunstancias han cambiado mucho, hoy Tabasco es un estado muy diferente al que recibió mi abuelo, y ahora nos toca a nosotros sacarlo adelante, pero si estoy consciente de la gran responsabilidad que implica ser Nieto del Ingeniero Leandro Rovirosa Wade, sobre todo por el afecto y cariño que hubo de los paisanos hacia él, y bueno mi abuelo creo que respondió también con creces a esa confianza y a esa responsabilidad, y bueno, aquí estamos muy contentos de estar aquí con ustedes, gracias por la oportunidad, y espero haber respondido las 2

Enrique Muñoz: Pues le agradecemos al Lic. Gerardo Gaudiano Rovirosa Presidente Municipal de Centro que haya aceptado esta nueva dinámica de la "Mesa Rodolfo González Maza", ya saben que esta mesa fue fundada por el Lic. Rodolfo González Maza por eso lleva su nombre, y por el Lic. José Antonio Calcáneo Collado quien es el fundador y Director del Diario de la Tarde, donde hemos estado durante 10 años, muchísimas gracias, ojalá esta dinámica les guste. Muchas gracias y que Dios Los Bendiga a todos.

Gerardo Gaudiano: Gracias.