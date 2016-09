Fernanda Castillo, quien es la protagonista de la serie “El Señor de los Cielos”, vive un año de ensueño en su carrera con mucho trabajo y reconocimientos

Miami, Florida

Notimex

La actriz mexicana Fernanda Castillo, quien es la protagonista de la serie “El Señor de los Cielos”, vive un año de ensueño en su carrera con mucho trabajo y reconocimientos, pero asegura que no ha sido fácil llegar a hasta este punto.

“Llevo 14 años picando piedra”, dijo a Notimex la bella actriz, durante una visita a Miami esta semana para promover la cinta que estelariza junto a Omar Chaparro “No Manches Frida”, que se estrena este fin de semana en Estados Unidos.

“Durante años he salido de atrás de las de atrás. En –la teleserie- El Señor de los Cielos, la primera temporada era la villana y no tenía ni crédito y me moría y de repente el público adoptó al personaje y ahora termino siendo la protagonista”, afirmó la actriz.

“Sin duda haber llegado a este punto es cosecha del trabajo realizado y de la preferencia del público. Me queda clarísimo que tengo la responsabilidad de seguir trabajando como si no estuviera en este lugar, sino como si fuera la primera vez”, estimó.

Y es que Castillo, de 32 años, de Hermosillo, Sonora, ha tenido un gran año pues además del estreno de “No Manches Frida”, acaba de lograr dos “Premios Tu Mundo” por “El Señor de los Cielos”, como Protagonista Favorita por el personaje de Mónica Robles y como “La Pareja Perfecta” junto a su compatriota Rafael Amaya.

También produce y actúa por primera vez en teatro con la obra “Wake Up Woman” al lado de su novio Erik Hayser en México y además se ha estrenado en su país la cinta “Rumbos Paralelos” en la que actúa.