Violencia solo genera más violencia, pide el Obispo más seguridad para los tabasqueño

El jerarca católico descarta viable una ley para permitir la portación de armas. Informa que se han incrementado los robos a iglesias en el estado

Al rechazar el obispo de Tabasco, monseñor Gerardo de Jesús Rojas la posible expedición de una ley donde se pueda portar armas de “manera normal”, ya que dijo que la violencia genera violencia, solicitó a las autoridades de los tres niveles de gobierno “una mayor seguridad a la población”, ya que dijo que el robo no solamente sucede en las iglesias, sino en cualquier parte del estado y del país, por lo cual se requiere de acciones concretas.

En su tradicional rueda de prensa, el prelado y representante de la Iglesia Católica en Tabasco, pondero que rechaza tajantemente la propuesta del panismo en torno a poder permitir el uso de armas de manera normal, ya que dijo que si uno tiene una “lo tiene que utilizar y la violencia genera más violencia”.

Por lo cuál dijo que la iglesia le apuesta siempre a la vida y buscar el beneficio social, y destacó que no está de acuerdo en esta posibilidad.

Y espera que quienes crean leyes realmente entiende y hagan un llamado a no permitirla “y evitar este tipo de situaciones”.

Dijo que el robo de iglesia estado aumentando paulatinamente, que ellos como administradores de los templos están realizando mayor vigilancia, pero solicitó a las instancias correspondientes tanto federales, estatales y municipales que pongan mayor atención, mayor capacidad para evitar este tipo de situaciones, ya que dijo que este tipo de acciones no se están realizando solamente en contra de la iglesia, sino en contra de la sociedad, como es el robo a transeúnte, el robo a casa habitación.

“Es necesario una mayor vigilancia por parte de las instancias correspondientes”.

También destacó que la Iglesia Católica le sigue apostando al sí de la vida, es decir que aquellas personas que se encuentran embarazadas “por diversos motivos”, se le apuestan a la vida y no al aborto, diciendo que con esta situación se busca que la familia sea la base fundamental para el crecimiento y desarrollo de una sociedad que no requiere esencialmente estas acciones”.