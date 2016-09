Villarreal se impone a Real Sociedad

Por marcador de 2-1 y de este modo el cuadro amarillo mantuvo el invicto en la Liga de España

Villarreal, Esp.,

Notimex

Con la presencia de futbolistas mexicanos, Villarreal, con Jonathan dos Santos, se impuso a la Real Sociedad, con Carlos Vela, por marcador de 2-1 y de este modo el cuadro amarillo mantuvo el invicto en la Liga de España.

En hostilidades de la fecha cuatro, este domingo, el “Submarino Amarillo” le hizo los honores al cuadro vasco en la cancha del estadio El Madrigal y desde a temprana hora impuso condiciones para dejar en claro que atraviesa un buen momento de temporada.

A los 16 minutos, el atacante brasileño del Villarreal, Alexandre Pato erró un penal cometido al italiano Nicola Sansone, que había cometido el portero argentino Gerónimo Rulli, quien sólo fue amonestado gracias a que la regla de triple castigo recién cambió a nivel mundial y eso impidió que fuera expulsado, ya no es roja por jugada manifiesta de gol y ser último hombre.

Sin embargo, eso no ocasionó que la Real Sociedad reaccionara y evitara que Nicola Sansone diera show en los minutos siguientes con su par de anotaciones, que al final marcaron la diferencia en el encuentro.

El 1-0 se generó, al 22, cuando el transalpino recibió el balón de Roberto Soriano y no perdonó, limpió la zona y superó a Rulli para adelantar a la escuadra local.

De inmediato, Villarreal aumentó la diferencia con un golazo desde mediocampo de Sansone, quien levantó la cara y con derecha techó al guardameta de la Real para concretar el 2-0, al 25, donde los de casa ya eran más en el compromiso.

Real Sociedad no se quiso dar por muerto y mostró mejoría antes del descanso para recortar distancias 2-1 con el gol de Yuri Berchiche y en el segundo lapso tuvo la oportunidad de emparejar las acciones pero ni el mexicano Carlos Vela y compañía pudieron.

El técnico del cuadro castellonense, Fran Escribá, apostó por el ingreso de Jonathan dos Santos en el minuto 63 para recuperar el balón y bajar el ímpetu al rival, táctica que funcionó para que Villarreal se quedara con las tres unidades.