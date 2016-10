Vigilaremos al IEPCT

El congresista no descarta que se realicen ajustes a la petición, para adaptarlas a la realidad del estado

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Establece el presidente de la mesa directiva del Congreso de Tabasco, Marco Rosendo Medina Filigrana, que este cuerpo legislativo revisará minuciosamente el presupuesto que pretende solicitar y ejercer el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco para el 2017, ya que ante los problemas económicos que se padecen en todos los sectores, es recomendable que existan ajuste a la realidad.

En entrevista con los medios, el también diputado de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, estableció que se deben dar ajustes en aquellas dependencias en donde, el siguiente año no es de vital importancia para ellos, y que el IEPCT se debe entender que no es año electoral, y por ende, sujetarse a las acciones.

“Por lo cual, la petición de recursos que presentará el IEPC Tabasco para el próximo año, deberá será analizada por los diputados para conocer cuáles son sus prioridades, sus acciones que se pretende hacer con el recursos, cuando no es año electoral”, dio a conocer el presidente de la mesa directiva en el congreso del estado, Marcos Rosendo Medina Filigrana.

En esa postura considero que los presupuestos deben sujetarse a la situación economía a que prevalece en el país con ahorro de recursos.

“Hay que ser claros; se padece una severa crisis económica por diversos factores, por lo cual es necesario que todas las dependencias se ajusten los cinturones y el IPECT se le revisará cada uno de sus apartados”.

Sobre el tema de los salarios, el representante popular recordó que tiene una propuesta en el Poder Legislativo para que se regulen los salarios en el consejo electoral.