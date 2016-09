Vigilar uso de las tecnologías

El gobernador Arturo Núñez, acompañado de la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo DIF Tabasco, Martha Lilia López Aguilera de Núñez, pusieron en marcha la Segunda Feria Internacional de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Hace un llamado el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez a estar “pendientes de nuestros hijos sobre la tecnología, tenemos que ayudarlos a discernir entre lo bueno y lo malo y estar muy pendientes”, al destacar que “si bien el internet trae una causa de información y conocimientos como nunca antes al alcance de las personas, también por el mismo conducto entran muchas cosas como la pornografía infantil pero hay cosas todavía más graves como la trata de personas y el tráfico de órganos” sentenció.

Al inaugurar en el Centro de Convenciones la Segunda Feria Internacional de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y en compañía de la presidenta del Sistema DIF Tabasco, profesora Martha Lilia López Aguilera, estableció que “es un llamado a tiempo para estar pendientes de que la tecnología no causa problemas, sino beneficios”.

“Tenemos los padres de familia y los abuelos meternos también en las tecnologías modernas de la comunicación, para ver qué ven nuestros hijos y nuestros nietos y con quienes se comunican; porque si bien el internet trae una causa de información y conocimientos como nunca antes al alcance de las personas también por el mismo conducto entran muchas cosas como la pornografía infantil pero hay cosas todavía más graves como la trata de personas y el tráfico de órganos”.

“Hay que hacer de la educación en el hogar una plataforma insustituible para arraigar valores, formar mejores ciudadanos y construir una sociedad más justa”.

El mandatario alertó a las nuevas generaciones de los riesgos que podrían implicar las actuales tecnologías de la información y la comunicación, sobre todo, acentuó, si no se posee la capacidad para discernir entre lo que es bueno o es malo.

Por ello, el mandatario estatal sostuvo su exhorto a los padres de familia para que desde el hogar, sin menoscabo de la educación pública, se involucren más con lo que sus hijos interactúan en las llamadas redes sociales.

Destacó que esta feria “nos ayuda a todos hacer conciencia de que los niños son seres humanos en formación, que hay que atenderlos en su circunstancia y dosificarles la información en función de su capacidad de procesamiento y asimilación, para que mañana tengamos ciudadanos plenos como sujetos de derechos y obligaciones”, dijo.

“Es necesario advertir a las nuevas generaciones que llegan sin saberlo, nosotros, las generaciones precedentes nos tocó vivir este cambio, tenemos referentes del cambio tecnológico de nuestro tiempo y evidentemente tenemos referentes que nos permiten tomar lo bueno de lo nuevo y desechar lo malo de lo nuevo, no todo lo nuevo es bueno ni mucho menos todo lo nuevo es malo” puntualizó el titular del Ejecutivo local.