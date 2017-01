Vienen más gasolinazos

A pesar de lo dicho por Hacienda, se preparan más incrementos para los combustibles que amenazan la economía de la población

A pesar de los señalamientos de la semana pasada del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade de que es posible uno no más gasolinazos, el diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) por Tabasco, Candelario Pérez Alvarado, dejó en claro que no tiene conocimiento de que se vaya detener el siguiente evento, por lo cual señaló que el 4, 11 y 23 de febrero vienen los nuevos gasolinazos en contra de la población.

En entrevista con los medios de comunicación a su llegada al informe de labores del diputado perredista Juan Manuel Fócil Pérez, él también presidente del comité ejecutivo estatal del sol Azteca, ponderó claramente de que los gasolinazos del siguiente mes están ya validados, y no se tiene conocimiento alguno de que se vayan a detener, ello a pesar de los comentarios vertidos por el titular de Hacienda la semana pasada de que podría no darse más de este tipo de eventos, pero hasta el momento la bancada perredista desconoce completamente esta situación.

Además dijo que esta semana que inicia. el Partido de la Revolución Democrática tendrá consejo, en donde definirán las estrategias a seguir, ponderando claramente que la pauta es la misma, evitar que se siga dañando la economía de millones de mexicanos, ya que dijo que a pesar que el Gobierno Federal insiste que el incremento a los combustibles no afecta nadie, en los datos del INEGI señalan que la inflación de la primera quincena de enero es la mayor registrada desde hace 18 años, y “siguen insistiendo de que no pasa absolutamente nada”.

Seguirán con amparos

Es por ello que Candelario Pérez indicó que se seguirá insistiendo en los amparos generales e individuales, y no solamente en Tabasco sino nivel nacional promovidos por el Partido de la Revolución Democrática en contra del gasolinazo.

Dijo que si realmente el presidente Enrique Peña Nieto quiere beneficiar al país, se requiere solamente de quitar los impuestos a la gasolina y que está cueste entre 10 y 11 pesos, es la única medida que sí tiene pero que evidentemente hasta este momento el gasolinazo seguirá.