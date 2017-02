Vibra México reclama politización de la marcha

En una marcha celebrada por la agrupación Vibra México, que desarrolló esta manifestación a nivel nacional y caminaron en Tabasco, exigieron a las autoridades detener el gasolinazo, mejora las condiciones económicas del país, y sobre todo que la política mexicana debe estar apoyando al país en contra del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En esta manifestación en donde estuvo presente el ex candidato a la gubernatura de Tabasco por el Partido Revolucionario Institucional, Jesús Alí, éste recibió reclamos de parte de la organizadores de esta agrupación Vibra México, quienes le señalaron que ellos no querían que se politizará, derivado a que no apoyaban ni al Revolucionario Institucional ni al presidente Enrique Peña Nieto, y mucho menos a él.

Por lo cual, el ahora independiente dijo que era una marcha anti política, y que por ello estaba acudiendo.

Con esta situación, cerca de 800 personas llegaron, cuando se esperaban cerca de 10 mil, iniciaron su marcha desde el monumento a los niños Traviesos, en el entronque de la Avenida 27 de febrero y paseo Usumacinta, siguiendo por todo 27 de febrero hasta llegar a Palacio de Gobierno, en donde realizaron su manifestación, donde reclamó fue en primer lugar la política exterior que está realizando nuestro país en torno al presidente americano Donald Trump, y que esta debe de cambiar sistemáticamente.

El famoso gasolinazo que debe eliminarse y evitar mayores problemas económicos del país, así como el problema monetario que existe en cada uno de los bolsillos de los mexicanos, esa fueron las peticiones que realizaron estas manifestantes en torno a esta marcha que se celebró en varios estados del país, en donde Vibra México busca que se derogue el gasolinazo y que el país como gobierno debe realizar acciones a favor de los paisanos y de los propios mexicanos por la mala política que llamaron del presidente americano Donald Trump.

Cabe destacar que no llegó ningún actor importante, solamente algunas mujeres priistas que traían su logotipo del Partido en un pequeño ping, pero de ahí no pasó absolutamente nada.