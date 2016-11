Viable alianza con Morena

El congresista enfatizó que es necesario buscar y sumar para lograr los gobiernos progresistas que se requieren

A una alianza de bases y no de cúpulas entre PRD y Morena, convocó el diputado local, Juan Manuel Fócil, el pasado sábado, al tiempo de sostener que los errores de los dirigentes no deben afectar ni reflejarse en las relaciones de la militancia de ambos institutos políticos.

Al asistir como invitado especial a una reunión a la que convocó el delegado de Morena en Macuspana, Fredy Martínez Colomé y otros de sus compañeros dirigentes en ese municipio, el legislador Fócil Pérez indicó que Morena y PRD, son primos hermanos, por lo que no debe haber ninguna diferencia entre los militantes de ambos partidos políticos.

“Yo vengo –puntualizó el diputado local del PRD- para que en el 2018, veamos como conjuntamos esfuerzos para ganar el mayor número de espacios políticos. Los que quieran quedarse en Morena adelante, los que se quieran ir al PRD lo pueden hacer. Vamos con un solo objetivo, que se tengan mejores gobiernos en el fututo”.

En su intervención, el representante popular, aclaró que se debe trabajar porque se inicie una nueva etapa en Tabasco. Etapa que no será fácil porque la entidad está padeciendo una enorme escasez de recursos económicos por la reforma energética, que ha propiciado que ya no se invierta.

Fócil Pérez insistió que Morena y PRD, se deben unir en lo fundamental. Que se busque la unidad. Hay ocasiones que en las cúpulas hay errores para la toma de decisiones que no son las adecuadas, pero las bases no tienen que enfrentar esas diferencias.

El diputado local, comento que en el PRD la selección de los candidatos será por encuestas. Debemos atender lo que la militancia y la gente quieran. Debemos ir con las mejores mujeres y los mejores hombres a la elección del 2018.

“No debemos –precisó el legislador- enfrentar los costos de las malas decisiones. Necesitamos gobiernos progresistas, que cambien la forma de administrar los recursos. Se debe tener un gobierno que vea y beneficie a la gente”, precisó.

Además insistió “unamos nuestras bases. Unamos los liderazgos de ustedes (Morena), con los de nosotros (PRD), y Macuspana y Tabasco no tendrá problema para que entre todos ganemos en 2018.

Previamente, el delegado político de Morena en Macuspana, Fredy Martínez Colomé criticó la forma como se está comportando la dirigencia estatal de su partido, a la que calificó de prepotente.

En su intervención, el ex alcalde de Macuspana, dijo que Morena no es una franquicia, sino es de todos sus militan de ese instituto político. No debemos seguir siendo cómplices de esas decisiones incorrectas.

“Nosotros no nos vamos de Morena –aclaró Martínez Colomé- en caso que Adán López Hernández sea el candidato al gobierno del Estado, en lo personal no lo voy a apoyar, mucho menos votaré por él, precisó.