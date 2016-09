Venganza de Pep

“Espero que Guardiola tenga los huevos de decir que se ha equivocado humillando a un jugador de la categoría de Yayá Touré”. Esta es la frase que ha hecho estallar a Pep Guardiola. La pronunció Dimitri Seluk, el agente de Yaya Touré, después de que el técnico catalán dejara al jugador costamarfilense fuera de la lista del City para la Champions.

Manchester, Inglaterra

Agencias

Ayer, Guardiola, en la previa del partido de copa ante Swansea, ha sido muy contundente con la situación de Yaya Touré y ha dicho que permanecerá apartado de la disciplina del equipo hasta que su agente no pida perdón: “No puedo aceptar que cuando un jugador no juega, su agente vaya a los medios y hable de esta forma. Fue muy difícil para mí dejar fuera a Tuoré, porque sé que es un buen chaval. Por ahora, hasta que su representante no pida perdón por lo que dijo, Touré no volverá al equipo. Cuando salga, pida perdón al Manchester City y también a sus compañeros, Touré volverá y partirá con las mismas opciones para jugar que el resto”.

El técnico no entiende la actitud del agente y considera que está haciendo daño a su representado: “Sé que Seluk aprecia mucho a Touré. Pero si es así, ahora tiene que demostrarlo, salir y pedir perdón. Yo no me puedo imaginar que mi agente saliera criticando a Johan Cruyff cuando yo jugaba en el Barcelona. Así que, hasta que Seluk no pida perdón, no jugará”, reiteró.

La consecuencia de aquella crítica pública a Guardiola la va a pagar el jugador, que una vez más se ha quedado fuera de la convocatoria. Ni si quiera jugará la Copa. “Hoy en día los agentes se creen más de lo que son. Si tiene algún problema que llame a Txiki Begiristain o al club”.