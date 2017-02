Velódromo, territorio de nadie

Por solo unos días, los vendedores provisionales invaden lugares y toman el control de esta importante vía, para atender a los que buscan algo que regalar este 14 de febrero

Luis Enrique Martínez

Rumbo Nuevo

Con o sin la autorización de la autoridad municipal pero igual a lo hecho desde hace más de una década, emprendedores de ocasión convirtieron en un tianguis el anillo superior del velódromo de la Ciudad Deportiva. Esta vez el motivo es la celebración del Día de San Valentín o del amor y la amistad que por anticipado festejan los medios convencionales de comunicación y las ya no tan novedosas redes sociales.

El adelantado arribo del comercio de temporada, afectó a emprendedores como el caso de El Chelo Naranja, quien desde la administración municipal de Florizel Medina Péreznieto (2004-2007), suele aparcar su camioneta e instalar un puesto a ras de piso de venta de jugos de cítricos. Es el centro de abastecimiento de políticos, funcionarios públicos y de particulares como el oftalmólogo Guillermo Morelos Villegas.

Cuando este lunes llegó al lugar donde últimamente vende naranjas, toronjas y piñas, encontró un puesto de regalos de peluche. A El Chelo Naranja no le quedó más que acercarse al sitio de los primeros años –frente al ahora gimnasio de box–, pues la esquina de la calle Ejército Mexicano con el velódromo, ya estaba ocupado.

Ya con bigotes y barba cerrada, el comerciante evadió intentar luchar por el lugar. “Si peleo, me chinga reglamento”, dice. “Estos (los usurpadores temporales) se van en unos días. No creo que tengan para pagar lo que pago…”

Desde temprano, osos, perros, gatos, tigres, elefantes, leones, jirafas y monos de peluche se sumaron a la postal de flores, pasteles y venta de todo tipo de recuerdos que incluyó camisetas de equipos de fútbol de la LigaMX, que recibieron a los usuarios consuetudinarios de la unidad deportiva que alguna vez fue emblema de Villahermosa.

Con el correr de las horas, dos elementos de la Policía Estatal de Caminos instalaron conos fosforescentes para impedir que automovilistas ampliaran la fila para llenar combustible en la gasolinera del grupo empresarial DG, a la mitad de la ciclopista inaugurada en 1963 por el gobernador Carlos Alberto Madrazo Becerra.

No obstante, a las 10 horas esa restricción era insuficiente como también la seguridad en los puestos de ocasión donde la consumanía congestionó el tráfico. Y lo seguía haciendo hasta las 16 horas en que se terminaba la presente crónica.

Como lo atestiguaron los madrugadores de la “deportiva” –que con la gestión de algunos diputados del PRD y PRI, lograron el desalojo del tianguis que en diciembre pasado se instaló en el estacionamiento del Estadio Olímpico–, así lo empezaban a ver los usuarios vespertinos: el amor y la amistad pueden más que la crisis económica. Incluso hasta con las amenazas de Trump.