Van contra Rullán Silva

Esto podría concluir la aspiración del ex titular del órgano, que busca ingresar al Sistema Nacional Anticorrupción

Luis Enrique Martínez

Rumbo Nuevo

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) podría terminar con la aspiración de Francisco Rullán Silva por disputar, de entre 24 prospectos inscritos, la primera secretaría técnica del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), señaló Joel Alberto García González, el jurídico responsable de darle seguimiento a las demandas interpuestas por el Congreso estatal en contra del ex titular del Órgano Superior de Fiscalización del estado (OSF).

De acuerdo al abogado del Poder Legislativo, en contra de quien el 30 de abril de 2013 renunciara al OSF, no obstante de obtener un amparo para ser reinstalado en el cargo, existen expedientes en la Fiscalía General del estado (FGT) por los delitos de abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público y encubrimiento en pandilla. “Son casos reales, no mediáticos”, puntualizó el letrado.

Rullán Silva fue electo en 2003 como primer titular del recién creado organismo que sustituyó a la Contaduría Mayor de Hacienda. Siete años después, de acuerdo a la ley vigente, la mayoría del PRI en el Congreso lo reeligió por un periodo más del 2010 al 2017, etapa que no cumplió luego de que el PRD, en 2012, se convirtió en la primera fuerza partidista en la soberanía.

A decir de García González, el área jurídica a su cargo presentará un proyecto informativo en las condiciones en que se encuentran las demandas interpuestas contra el ex fiscal legislativo que ahora aspira a la secretaría técnica del naciente SNA. “A la Jucopo corresponderá decidir qué hará con la información”, expuso el abogado no sin antes insistir en explicar que con las demandas interpuestas ante la FGT, Rullán Silva lo menos que está es “inhabilitado” para ejercer cualquier cargo en la administración pública de los tres niveles de gobierno.

Deslindar responsabilidades

Además de varios procedimientos administrativos, el ex titular está involucrado en expedientes penales por no presentar “fincamiento” de responsabilidades a diversos ayuntamientos que durante su primer período como titular del OSF recibieron observaciones documentales, financieras y físicas que, a pesar de que fueron aprobadas sus cuentas públicas, no solventaron, según García González.

A todas las demandas contra Rullán Silva, el jurídico de la Cámara de Diputados estima que se le de un resolutivo en los próximos cuatros meses. Mientras tanto, añadió, el ex fiscal está impedido a competir por un cargo público como es la secretaría técnica del SNA.