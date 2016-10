Van a Cine Latino

Cuernito Armani, protagonizada por Ivonne Montero y Alex Sirvent, se estrenará el 27 de noviembre en México

Ciudad de México

Notimex

La cinta ” Cuernito Armani, protagonizada por Ivonne Montero y Alex Sirvent, se estrenará el 27 de noviembre en México y otros países de Latinoamérica a través de la plataforma Cine Latino.

“La película cuenta una divertida historia de amor entre una persona relacionada con el narcotráfico y una teibolera”, aseguró el cineasta radicado en Los Ángeles, California, Gustavo González.

“Es una cinta que estrena un género en el cine, la narcocomedia romántica, en la que se habla del lado sentimental de esta gente”, opinó el cineasta.

El realizador explicó que la trama es sencilla, en la que el protagonista que radica en Mazatlán (Alex Sirvent) recibe la llamada de sus padres, quienes no viven con él y le dicen que su papá está a punto de morir y que su último deseo es verlo casado.

Añadió que él, con tal de complacer a su papá, sale en busca de una chica que se haga pasar por su esposa y es cuando conoce a una guapa “teibolera” (Ivonne Montero). A partir de esto se dan una serie de divertidas situaciones, con un final muy predecible.

Alex Sirvent comentó que fue un placer haber trabajado con Gustavo González, pues es un director que le da total libertad al actor, para que saque el mayor provecho a su personaje.

“Es un personaje muy divertido, a pesar de estar metido en el narco, pero es un hombre con sentimientos y se enamora como todo el mundo. Además, así como lo ven de maloso, tiene una debilidad que es su mamá, quien lo pone siempre en su lugar”.

Ivonne Montero también elogió el trabajo del cineasta y se mostró entusiasmada con el estreno de la película.

“Mi personaje no requería de mucha ciencia o estudio, el guión me gustó mucho, es una comedia romántica, pero con mucha acción y Gustavo nos dirigió de una manera increíble y nosotros pusimos todo lo que hemos aprendido, con total libertad y fue muy padre porque nos divertimos mucho”.

La película se estrenará primero en Estados Unidos, el 6 de noviembre, y hasta el 27 del mismo mes se podrá ver a través de la plataforma Cine Latino, desde México hasta la Patagonia, dijo Jim Mc Namara, ejecutivo del referido canal.