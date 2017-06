Vamos contra el fuero: Solange

Esto para que todo funcionario en turno, incluido el gobernador en turno, sean sometidos y juzgados en caso de cometer irregularidades

Presenta la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN) María Solagne Soler, la iniciativa para poder retirar el fuero constitucional a todos en general, incluido al gobernador del estado en turno, “ello con la finalidad de que puedan contar con los mismos requerimientos como cualquier ciudadano común y corriente”.

En entrevista con los medios de comunicación, la también coordinadora de la bancada del Partido Acción Nacional, dijo que no se trata ni de cuestiones de cacería de brujas ni nada por el estilo, ya que evidentemente el fuero debe servir para aquellos que buscan el beneficio de la sociedad, y no es taparse cuando cometen anomalías, irregularidades.

Dijo que su propuesta va en entrada, a que se termine el fuero para todos de manera constitucional, en donde aseguro que en torno al jefe del ejecutivo, éste no se le puede demandar ni nada por el estilo, es por ello que dijo que es necesario que se retire esta perspectiva al fuero constitucional, y también puede ser enjuiciado en un momento, dado esto ha sucedido en varios estados del país.

“En Tabasco no se debe espantar ante esta situación; los tabasqueños siempre le han apostado a la democracia, a la transparencia, a la legalidad”, Por lo cual dijo que ojalá se pueda aprobar esta situación en tono eliminar el fuero a cada uno de los servidores públicos.

Dijo además que esté fuero también tiene que quitarse a los diputados, servidores públicos, regidores, presidentes municipales con la finalidad de que realmente no lo utilicen como un escudo, para realizar actos anómalas o irregulares, ya que indicó que el fuero sirvió para el beneficio de la sociedad y no para el perjuicio de la misma.

“Hay que analizarla a fondo y no tenerme temor a estas cuestiones”.