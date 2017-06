A un año de gobierno, vamos avanzando: Gerardo Gaudiano Rovirosa

Enfatizó que, gracias al trabajo conjunto, se ha logrado responder a las diversas necesidades de la población del municipio

Eduardo Salinas Pérez

Rumbo Nuevo

Mi principal compromiso fue el de hacer las cosas diferentes, el de hacer una administración cerca de la gente, donde la ciudadanía decida lo que se debe de hacer, por eso los delegados municipales que son la primera autoridad dentro del municipio y que son el brazo articulador del ayuntamiento con la ciudadanía, han sido fundamentales. Estos primeros 365 días que han transcurrido desde que asumí el gobierno, me parecen que han sido pocos, ya sé que es un año, pero siento que han sido muy pocos porque hay tantas cosas que hacer, hay tantas necesidades y demandas, que se necesita más tiempo, se necesita trabajar horas extras, trabajar muy duro, a marchas forzadas.

Gerardo Gaudiano Rovirosa, me recibe, en la víspera de ajustar un año de gobierno, me recibe en su despacho como presidente municipal. Amplio, con grandes muebles blancos, de cuero, donde supongo recibe a sus invitados para romper el protocolo, para estar más en confianza, me pide que me siente donde yo quiera, incluso me dice que ocupe “la silla del presidente, para que veas como se siente”…. declino la invitación y me siento en una silla frente a su escritorio, el hace lo mismo y tampoco ocupa la “silla del presidente y se sienta junto a mí”.

Vamos bien Eduardo, vamos bien, sé que tenemos el tiempo encima, sé que vamos contra reloj pero vamos bien. Perdimos seis meses, pero estamos trabajando muy duro para ganarle tiempo al tiempo. Una de las cosas de las que me di cuenta en las dos campañas que tuve que hacer, la constitucional y la extraordinaria, me di cuenta de algo, la gente necesita estar más cerca de sus autoridades, necesitaba estar más cerca del ayuntamiento y de involucrarse en sus tareas. Por eso decidí hacer una administración diferente, me propuse que el presidente debía estar más cercas de la gente, debía de quitarse esa imagen de “inaccesibilidad” y de salir más a la calle, por eso desde que inicie mi mandado deje las oficinas del palacio exclusivamente para los trabajos de gaviete, y decidí ser un presidente que despachara en la calle, un presiente municipal que supervisara y estuviera atento a los avances de los trabajos, me propuse estar atento al avance de las obras.

En mi primer día de gobierno hace un año, mi primera actividad fue agarrar la desbrozadora y ponerme a limpiar la entra de la cuidad que lleva al aeropuerto, a la siguiente semana limpiamos la entrada que va rumbo a Teapa, después fue la que va rumbo a Frontera y también lo hicimos con la que va a Cárdenas. Hemos avanzado mucho en el ordenamiento y hemos mejorado la imagen urbana de la ciudad.

Nos falta por hacer

Uno de los temas más drásticos con el que nos encontramos, fue de la falta de empleo. Por eso llevamos ya la sexta Feria de Empleo y estamos a punto de hacer la séptima Feria. Estamos conscientes de que la falta de empleo hace que sobre todo los jóvenes busquen formas ilícitas de conseguir dinero.

Sé que nos hace falta mucho, sé que la necesidades del municipio son muchas, pero también sé que estamos avanzando y que vamos a cumplir, vamos a cumplir por para eso nos comprometimos y es ha sido nuestro razón de ser, ser congruentes y cumplir…