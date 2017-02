Destacó el dirigente de Morena, que solo así, se podrá enfrentar la problemática de la inseguridad en todo el territorio nacional

Ricardo Rivera

Rumbo Nuevo

Cuando el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, anunció el domingo 19 que con el triunfo de ese partido en 2018 “con educación y con trabajo para los jóvenes, vamos a serenar al estado”, la multitud reunida en la Plaza de la Revolución respondió con una emotiva ovación.

López Obrador detalló que todos los jóvenes de Tabasco van a tener becas –para estudiar en el nivel medio superior y en el nivel universitario– de dos mil 400 pesos mensuales.

El tabasqueño que ha impulsado el cambio democrático desde 1988, aseguró que la mejor manera de enfrentar la inseguridad y la violencia es creando empleos y atendiendo a los jóvenes.

Dijo que está convencido que no se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede enfrentar el mal con el mal, no se puede apagar el fuego con el fuego.

“La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia”, destacó.

Entre los aplausos, López Obrador anunció que pronto, en Tabasco, “vamos a ir casa por casa, apuntando a los jóvenes, inscribiendo a los jóvenes, incorporando a los jóvenes al estudio y al trabajo, y de esa manera habrá paz y tranquilidad en Tabasco”.

Al señalar que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, el tabasqueño que ha sido dos veces candidato presidencial, también se comprometió a que, en Tabasco, “en mi querido estado, en mi tierra, en mi agua,”, apoyará a todos los agricultores, ganaderos, a los pequeños y medianos empresarios y al comercio.