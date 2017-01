Va porque va. Mercado no puede posponerse más: Núñez Jiménez

Destaca el gobernador que ya se cuenta con el espacio provisional para los locatarios, y los recursos listos para iniciar la nueva obra

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

“El mercado José María Pino Suárez va, eso no debe quedar la menor de las dudas”, dejó en claro el mandatario tabasqueño Arturo Núñez Jiménez, quien estableció que “deben recordar los actuales locatarios que ellos tienen una concesión, no son dueños del inmueble, por ellos los exhorto a realizar esta reubicación para evitar llamar a otros locatarios”.

En entrevista con los medios, el mandatario estatal fue enfático en torno a este tema, donde dijo que ya se invirtieron 70 millones de pesos y que el marcado va, no quede la menor de las dudas.

“Primero, esta situación es por una necesidad objetiva de la situación que se encuentra el inmueble actual, que ya tiene más de 50 años; en segundo lugar, es una petición que me reiteraron cada año que estuve festejando el día del locatario y me plantearon en campaña; en tercero lugar el mercado presta un servicio público que se tiene concesionado los locatarios, ellos no son propietarios del mercado, tienen una concesión para prestar un servicio público que está a sujeto de ciertas condiciones por la razón en qué es en beneficio de la sociedad tabasqueña”.

Y dijo que “no nos obliguen a tomar medida disciplinaria que los van a afectar, y no lleven a convocar abiertamente a otros locatarios se hagan cargo de prestar el servicio”.

Confirmó el gobernado que “ya están notificados oficialmente, y son esta fecha las que vamos a estar trabajando”.

Por lo cual, Núñez Jiménez, pidió actuar con sensatez a los locatarios del mercado público José María Pino Suárez, quienes deben reubicarse al centro de abasto provisional ubicado en la colonia Casa Blanca.

Del recinto provisional

Cabe recordar que la sede provisional contará con instalaciones modernas y funcionales, para que los locatarios desarrollen sus actividades, además de asegurar un servicio de calidad para los consumidores.