Urge diversificar economía

En gira por Huimanguillo, entrega el gobernador Arturo Núñez apoyos para el desarrollo agropecuario y pesquero por más de 18 mdp, en beneficio de mil 595 productores

La diversificación de la economía de Tabasco constituye una tarea inaplazable, porque no podemos volver a depender nunca de un solo producto, como ya nos ocurrió en el pasado con el plátano y ahora con el petróleo, advirtió el gobernador Arturo Núñez Jiménez, y dejó claro que en ese propósito su gobierno mantiene una apuesta irreversible por el rescate del campo.

Al entregar aquí apoyos para el desarrollo agropecuario y pesquero por más de 18 millones de pesos, en beneficio de 1 mil 595 productores, en el marco de una intensa gira de trabajo, el mandatario llamó hacer de los tiempos de dificultades tiempos de oportunidades, y valoró el esfuerzo de quienes aún en medio de condiciones adversas ponen dedicación e inversión para salir adelante.

Aseveró que ante la prolongada crisis del petróleo, no podemos quedarnos sólo en la fatalidad o en el lamento, e instó a seguir trabajando en los dos años y dos meses que restan a su administración, e incluso perseverar más allá de este sexenio, para que Tabasco recupere la fortaleza de su economía primaria.

Ahora que los precios internacionales del crudo se han desplomado y estamos pagando caro la petrodependencia, desde mi gobierno estamos impulsando al campo no sólo por ser un compromiso de campaña, sino por una necesidad impostergable, sentenció.

Acompañado del alcalde José Sabino Herrera Dagdug e integrantes del gabinete estatal, el jefe del Ejecutivo entregó beneficios a familias del sector rural en la Asociación Ganadera Local, así como apoyos sociales a grupos vulnerables en el Centro Social de la cabecera municipal, y encabezó un diálogo con representantes de sectores productivos, a quienes dio respuesta a planteamientos en materia de seguridad y combate al abigeato.

Presupuesto para el campo

En el salón de la Asociación Ganadera, Núñez Jiménez distribuyó recursos para la producción de cerdos de engorda y animales de traspatio; la rehabilitación, modernización y tecnificación de unidades de riego; la ampliación de una empacadora de cítricos; la reparación de caminos cosecheros, y los correspondientes al pago del Seguro Catastrófico Pecuario y de los programas concurrentes.

Insistió en que el camino para despetrolizar la economía lo representa la agroindustria y el turismo, rubros en que Tabasco, enfatizó, acumula experiencia, capital humano, tecnología y equipamiento; refirió asimismo que para amortiguar el impacto del reajuste al gasto previsto para 2017, desde Tabasco se libra una batalla por el presupuesto para el campo, cuya partida de programas concurrentes se etiquetó en cero.

El mandatario anticipó que en esa negociación, que también mantienen otros estados del país, “he encontrado en la Secretaría de Hacienda la conciencia de que al campo no se le puede dejar de apoyar, y ya hay señales de que habrá presupuesto para esos programas; de qué tamaño no lo sé, pero sí lo habrá”, dijo.

Respaldo con obras

El alcalde José Sabino Herrera, destacó que aún con los momentos difíciles que atraviesa la entidad por la baja en la recaudación petrolera, el gobierno de Núñez le está respondiendo a los municipios con obras, acciones sociales y apoyos para el campo, y confió en que en 2017, “lejos de aflojarse el paso, se redoblará para salir adelante”.

En el evento, que reunió a productores de maíz, cítricos, de bovino y a mujeres trabajadoras del campo, el coordinador de Desarrollo Rural de la Sedafop, Ovidio Chablé Martínez de Escobar, hizo un recuento de los apoyos aterrizados en este municipio, y subrayó que a través de la banca social y garantías fiduciarias del estado se han aterrizado alrededor de 29 millones de pesos para la repoblación del hato ganadero local.