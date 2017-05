Urge depurar cuerpos policiacos

Afirmó que para lograr esto, es necesario adiestrar a los elementos, incrementar salarios y armamentos de las instituciones de seguridad

El diputado José Antonio De la Vega Asmitia anunció un primer período extraordinario de sesiones para el martes 30. Y luego de explicar los pasos legales para concretar el Sistema Estatal Anticorrupción, que podría convocar a “diez o quince” reuniones del pleno, antes o después del 19 de julio o hasta el 4 de septiembre, dio la bienvenida a la iniciativa de alianza electoral hacia 2018 entre PAN y PRD y, por otra parte, reiteró su respeto a la libertad de expresión y al libre ejercicio periodístico en Tabasco.

Al término de la primera reunión de la comisión permanente del Congreso estatal, el presidente de la Junta de Coordinación Política también rechazó que “la batalla” contra la inseguridad este “perdida”, a la vez de insistir en la depuración de los cuerpos policíacos de la entidad no sin aceptar la diferencia de adiestramiento, salarios y armamento de las instituciones de seguridad de los estados y municipios, respecto al mando federal.

Tras presentar la propuesta de reforma al artículo 33 de la Constitución Política de Tabasco, a fin de facultar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública para presentar iniciativas de leyes en la materia de su competencia, el también presidente de la permanente detalló los objetivos de los periodos extraordinarios que iniciarán el próximo martes.

Señaló que la del día 30 será para calificar el dictamen que este miércoles aprobó la comisión de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, para entregar la Medalla al Mérito Ecológico 2016. Adelantó que en esa misma asamblea desahogarán otros fallos de diversas comisiones. Posteriormente, añadió, la permanente estará a la espera de recibir la propuesta de armonización del Sistema Estatal Anticorrupción por parte del Ejecutivo local.

De todas maneras, el asimismo coordinador de la fracción parlamentaria del PRD explicó que tras recibir la propuesta, primero se procederá a la reforma de la Constitución local y, luego de que esta se publique en el Periódico Oficial de Tabasco –después de la aprobación de la mayoría de 17 cabildos–, entonces se convocara a otro extraordinario para pasar al análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de ley del gobernador Arturo Núñez Jiménez por el pleno.

Alianza es bienvenida

A pregunta de un reportero, el presidente de la Jucopo afirmó que “todo esfuerzo por contribuir a la protección de periodistas fortalece el sistema democrático del país”. Y en cuanto a la propuesta de alianza electoral PAN-PRD para 2018, aclaró que no sería “novedad”. Recordó que la más reciente concreto el triunfo electoral en Quintana Roo.

“Toda alianza que produzca beneficios a la población es bienvenida”, expuso al tiempo de pronunciarse a favor de que lo importante no es la coincidencia “electorera” sino el programa.

–¿Como decía Reyes Heroles: primero el programa luego el candidato?– preguntó el reportero a quien Juan Pablo Sibilla Téllez, que, en el inicial cuestionamiento, identificó al interlocutor como ex militante del PAN y ahora del PRD. Omitió decir que, políticamente hablando, De la Vega Asmitia inicio en las filas del PRI.

–Se trata de impulsar políticas públicas en beneficio de la población…