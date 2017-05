Urge Centro de Convenciones

Enfatizó que es necesario asegurar que tanto la construcción del nuevo centro de convenciones como la rehabilitación del anterior, no deben condicionarse a cuestiones electorales

Ricardo Rivera

Rumbo Nuevo

Independientemente de la “indefinición” en la construcción del nuevo centro de convenciones, es necesario que se inicie inmediatamente la rehabilitación del “viejo” inmueble de Tabasco 2000, consideró Gabriel Oropeza Varela, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

Remarcó que no obstante que el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, David Gustavo Rodríguez Rosario, ya aseguró que el proyecto del nuevo inmueble no ha sido cancelado, la rehabilitación del recinto ubicado en Tabasco es una prioridad para la iniciativa privada local como elemento para atraer congresos, convenciones y turismo de reuniones.

“Lo más importante es arrancar la remodelación del centro de convenciones de Galerías Tabasco 2000; creo que eso sería el punto importante, hay que ver qué autoridades harán eso y tratar de que sea lo antes posible”, declaró.

Confió, no obstante, en el que proceso electoral del próximo año no afecte el proyecto de construcción del nuevo centro de convenciones y por lo menos sea colocada la “primera piedra”.

“El tema a resolver este año es que haya un centro de convenciones activo y que esté funcionando, porque si se remodela el anterior y se echa a funcionar, vamos a poder solventar las necesidades de los empresarios; si se hace el otro, o no se hace por cuestiones electorales, ya es otro tema”, expresó.