Urge acelerar reactivación: De la Vega

Solicita el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tabasco, diputado José Antonio de la Vega Asmitia al gobierno federal, que le dé “celeridad” a los recursos y proyectos que se anunciaron el pasado mes de mayo con el programa de reactivación económica, pues destacó que estos no se observan y que “se requiere que aterricen, pues Tabasco requiere de estas acciones por las condiciones en como afecto la baja del precio del petróleo”.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En este sentido, el coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) dejó en claro que “no se observa nada, ello a pesar que voces priistas señalen lo contrario; lo cierto, es que este programa no logra aterrizar por completo”.

Por ello, dijo que “estos anuncios del programa de reactivación económica hechos por el presidente Enrique Peña Nieto en Tabasco, no logran aterrizar”, criticó el legislador local José Antonio de la Vega.

El perredista aseguró que de la gira que hicieron autoridades federales no hay nada que refleje los efectos compensatorios que tiene la actividad de Pemex en la entidad, a como se prometió con bombos y platillos.

Además, el diputado local manifestó que en lugares donde empresas petroleras tienen actividades, suelen dejar contaminación sin que se hagan responsables del daño. “Las quejas son a los gobiernos estatales y municipales, sin embargo, no es su responsabilidad”, detalló.

“Los lugares donde Pemex ejerce su actividad pues hay contaminación, conflictos, la actividad de Pemex ha generado en Tabasco una hiperactividad política y social como consecuencia de la actividad de Pemex y luego no quieren pagar; lo más fácil es reclamar al gobierno del estado y los ayuntamientos por cuestiones que no son estrictamente de su responsabilidad”.