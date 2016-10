Universidades crean frente común para defender presupuesto de 2017: José Manuel Piña

El rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) José Manuel Piña Gutiérrez confirmó que existe un frente Comín entre la mayor parte de las universidades públicas adheridas a ANUIES “para gestionar mayores recursos para este sistema de enseñanza, con lo cual se espera que el recorte no nos afecta severamente”.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En entrevista con los medios al término de la inauguración del evento de la Sedena, el rector de nuestra máxima casa de estudios dejo en claro que “este pasado sábado nos reunimos con la presidenta de la comisión de educación del Congreso de la Unión aquí en Villahermosa, en donde se le expuso por parte de las casas de estudios superiores públicas, que hay que buscar, de manera unidad, que el presupuesto para nosotros no se afecta en demasía”.

Es por ello, Piña Gutiérrez confirmó que “las más de 120 universidades públicas aglutinadas en la ANUIES, en donde también se encuentra la UNAM; estamos en un bloque para que, a través de este organismo, se lleve a cabo los cabildeos necesarios con los diputados, senadores, secretario de gabinete para que no existe recorte presupuestal para estas casas de estudios”.

Destacó de igual forma “que hay que esperar hasta el 15 de noviembre cuando se autorice el presupuesto federal y todas las universidades conozcamos de que magnitud viene el recorte, que podamos hablar de las acciones a seguir, pues un servidor no le gusta las especulaciones”.

Pero detalló que “por ello, la UJAT que pertenece a la ANUIES está en este bloque de casas de estudios para gestionar ante las instancias responsables, que no existe este recorte, que la educación debe ser una parte esencial en el desarrollo del país, pero estamos todos juntos en esta lucha”.

Recordó que la UJAT está solicitando dos mil 500 millones de pesos de presupuesto para el 2017, “cuando en el presente año ejercimos 2 mil 300 millones”.