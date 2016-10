Unidos podemos hacer mejores cosas para Tabasco, hay que hacer a un lado el egoísmo y los intereses de grupo: Oscar Cantón

Atestigua firma de convenio entre organismo de Derechos Humanos con la Asociación Nacional de Operadores “La mano que mueve México”

Bertha Herrera

Rumbo Nuevo

Un llamado a que los tabasqueños debemos aprender a vivir en sociedad para que de esta manera se resuelvan los grandes problemas por los que atraviesa la entidad, hizo Oscar Cantón Zetina, ante integrantes de la Asociación Nacional de Operadores “La Mano que Mueve México”, y la Organización Civil de Gestoría Social para los Derechos Humanos de México, quienes firmaron convenio de colaboración para organizarse en la defensa de sus derechos.

Reunidos en instalaciones de la Central de Abasto, Cantón Zetina agradeció la invitación de las dos organizaciones, para ser testigo de honor en esta firma de convenio, señalando en su mensaje, que esta muestra de unión, es lo que se requiere en todos los sectores de la sociedad para lograr mejores resultados en las acciones que se emprendan.

Ante Lázaro Lanestosa Alamilla, presidente de la Asociación Nacional de Operadores; Carlos Alberto Ruiz Vega, de la Asociación Civil de Derechos Humanos y sus respectivos agremiados, Cantón Zetina destacó la importancia que estas dos agrupaciones puedan estar unidos, “el gran problema en Tabasco es que nos dejamos llevar por egoísmos, anteponiendo intereses personales, de grupo o de partido, antes que los colectivos y nos está llevando a una calidad de vida que no es la adecuada”.

En este sentido, Oscar Cantón exhortó “tenemos que aprender a vivir en sociedad, aprender a respetarnos, y aprender a creer que todos podemos hacer algo, para que vivamos mejor, empezando por cosas comunes, no me queda la menor duda de que unidos podemos hacer mejores las cosas y podemos tener más éxitos”.

Resaltó que la defensa de los derechos humanos no es una moda, “es un deseo de sobrevivencia civilizada, entre los que estamos en una sociedad, hay mucha violencia que viene de delincuencia, también hay mucha violencia que viene de la cuestión social y lleva a injusticias”.

Al reconocer que se está combatiendo el problema de inseguridad en el gobierno de Arturo Núñez, reiteró su convencimiento que se va a resolver, “no tengo duda que el mandatario está haciendo todo lo que puede, porque se nos había caído el estado, hay que levantarlo otra vez, pero solamente unidos, en convivencia respetuosa, buscando el marco de la ley, es como vamos a salir adelante”.

En tanto, Lázaro Lanestosa Alamilla mencionó su agradecimiento a Óscar Cantón para acompañarlos en esta firma de convenio ya que la agrupación que representa tiene la convicción de respaldarlo en sus proyectos a emprender. Respecto al convenio firmado, destacó que buscan darle a los agremiados, mejores garantías en sus actividades.

Atención a la población

Luego de la firma de convenio, Óscar Cantón los felicitó por esta muestra de unidad, que permitirá ir avanzando para ser mejores como sociedad, “juntos si podemos hacer hazañas de cualquier índole, separados ni siendo muy fregones en lo individual, no podremos hacerlo”.