Unidas las izquierdas. PT rechazará alianzas con PRI-PVEM y Panal

“De manera definitiva, si las izquierdas no van unidas en alianza y coaligadas para los comicios federales del 2018 y los locales, existe el riesgo de perder la oportunidad histórica de ganar la presidencia de la República y poder retener de nueva cuenta la gubernatura de Tabasco”, dejo en claro el Coordinador del Partido del Trabajo (PT) en la entidad, diputado Martín Palacios.

En entrevista con Rumbo Nuevo, él también coordinador de la bancada en el congreso local, estableció claramente que la unidad de todas las izquierdas, debe convertirse en una pauta, en una premisa, y una prioridad para establecer el camino que se requiere, y con ello “poder ganar por fin la presidencia de la República”.

En este sentido, insistió que a pesar que el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), ha señalado que solamente a nivel nacional y local, con el único por el partido con el que se aliaran es con el que el representante popular representa, dijo que él insistirá que también se una a este gran proyecto el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido Movimiento Ciudadano, en donde con ellos, con la unidad de la izquierda, el trabajo que tiene que dar cada uno de estos, “estoy completamente seguro que se garantiza el triunfo tanto de Andrés Manuel López Obrador para la presidencia de la República, como del candidato mejor posicionado que tenga la izquierda para la gubernatura de Tabasco”.

Mencionó que la alianza tendría que ser únicamente con la izquierda, y destacó que ni por casualidad con los partidos que representan la derecha, por ello ni con el Revolucionario Institucional, ni con el Partido Acción Nacional, ni con Nueva Alianza, los cuales evidentemente representan esa opción que para ellos ha sido “retrogradas, puesto que no ha dado absolutamente nada al país, y sólo tiene sumido en la pobreza a los tabasqueños y los mexicanos”.

También insistió, que evidentemente el Partido del Trabajo le apuesta a tener a los mejores candidatos, a los mejores posicionados en todo está alianza, no importando de quien se trate o de qué partido provenga, y le pidió a Adán López Hernández, dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional “dejar a un lado cuestiones políticas, cuestiones particulares, para que en su momento, sigan coaligados y además, tiene que ser junto con el PRD y Movimiento Ciudadano; escoger al mejor de los cuadros, sin importar que cargó, si se trata de la gubernatura, presidente municipal, diputados, para que evidentemente se pueda ganar”.

De igual forma, el representante popular Martín Palacios, dejo en claro a Rumbo Nuevo, que la izquierda tiene una buen parte recorrida en Tabasco con el cambio democrático, ya que catálogo que este gobierno, que a pesar de que ha tenido algunas fallas dentro de servidores públicos, tiene un estadista que ha logrado establecer el camino a seguir, y por esta situación, puede ganarse completamente la gubernatura en el siguiente año.

Habló sobre el Partido Revolución Institucional, a quién dijo que no hay que darlo por muerto, ya que los únicos que están en esa condición “están tres metros bajo la tierra, y este partido se mueve, está dando coletazos cómo sucedió en el Estado de México y en otras entidades”.

Por lo cual dijo claramente, que no hay que descartarlo ni minimizarlo, y decir que está en otro lado, porque podría dar una sorpresa, a la cual dijo hay que trabajar para evitar que está se presente.

¿Una alianza con MORENA, es benéfica para el PT?

“El Partido del trabajo a nivel nacional, como tú sabes que con nuestro dirigente nacional quien acudió a Tabasco, Antonio Anaya, notificó que hay oportunidad de Morena y el Partido del Trabajo fuéramos juntos para el 2018; Nosotros también hablamos el esfuerzo, Pero que fuéramos todas las izquierdas en el 2018 para México así como el caso de Tabasco”.

“Nosotros como partido, estamos insistiendo que debemos de acordar todos los partidos de izquierda todos los puntos, para que podamos ganar en el 2018; y qué bueno que en el transcurso del tiempo, podamos llegar a acuerdos con los diversos dirigente de los partidos de izquierda: hasta ahí la indicación nacional”.

Indicó que “los petistas tendremos el día 24 de junio, el mero día de San Juan, vamos a resolver nuestro plan de trabajo, sobre todo en cuestiones política electorales para saber hacia dónde vamos y quienes somos”.

¿Con todos menos con el PRI?

“Con todo menos con el Revolucionario Institucional, con el Partido Acción Nacional, con el Verde Ecologista, nada con la derecha”.

Pero indicó que “claro con toda las izquierdas; nosotros iremos con las izquierdas, nada con la derecha, esa es una definición que se tiene, porque evidentemente nos tienen en la pobreza extrema”.

¿Cómo van a elegir a sus candidatos, será por consenso o tomarán candidatos de otros partidos?

“Es ahí precisamente en la política de alianzas y el convenio que se concrete, en donde se van a establecer las estrategias y las formas de cómo vamos a elegir a nuestros candidatos”.

“Nuestra propuesta es que sea el mejor posicionado, todo ello en la preferencia de proyecto y que se puede hacer a través de encuestas”.

Pero agregó que “si hay algún candidato ciudadano que tenga las tablas, la simpatía por la gente, lo vamos a estar apoyando para evitar las encuestas; debemos hacer propuestas MORENA, sus propias propuesta el PRD, lo mismo para Movimiento Ciudadano, y de que puedan hacer nuestras propias propuestas; deben ser candidatos o aspirantes para que pueda ser encuestados”.

“Puede hacerse de manera automática pasar, pero es necesario que todos tengamos una baraja de candidatos para elegir al mejor”.

¿Abrirán las puertas a la sociedad civil?

“En el Partido de Trabajo, las puertas se encuentran abiertas para los ciudadanos, que evidentemente cuenten con una orden de buen prestigio, y que pueden ser nuestros candidatos, como hombres y mujeres para estos efectos de que podamos meterlos en esta situación”.

Y agregó que “inclusive, si las universidades nos proponen a candidato ciudadanos o ciudadanas, por qué no medirlos y poderlo tenerlos dentro de esta baraja de posibilidades”.

¿Cuál es la meta del Petismo, tener los mismos espacios, crecer o simplemente estar con su registro?

“Para nosotros este tema lo vamos a ver en su momento; lo que si queremos dejar en claro, que nos interesa más el proyecto de nación, del estado, que una situación personal o más de intereses particulares”.

“Entonces en su momento, eso lo vamos a tener que analizar, esta filosofía en la mesa para que se tome en cuenta y se evita por lo llegar a un acuerdo”.

Y destacó que “debe darse un gran acuerdo para que no se pierda la oportunidad de obtener por fin del gobierno de la República y retener lo estatal”

Y que en términos locales, todavía no saben cómo van a irse, si con Morena con el Partido de la Revolución Democrática, pero que evidentemente la premisa es seguir gobernando a Tabasco la izquierda mexicana.

¿El gobernador Arturo Núñez dice que el PRI no hay que darlo por muerto?

“Bueno, a los muertos debemos de entenderlo y como lo dijo un político, que los muertos son los que están tres metros bajo tierra; y los que están haciendo vida política, no debemos r perderlo de vista, ya que pueden dar sus sorpresas”

¿Si no hay acuerdo, existe riesgo de perder?

“Si no hay acuerdo se encuentra en riesgo la posibilidad de ganar. Este acuerdo es el que tenemos que ir juntas todas las izquierdas, todas en el 2018, con el efecto de poder ganar eso es lo que interesa”

“No tener unidad es poder perder”, destacó Martín Palacios, quien señaló que “más bien diría a nuestro amigo Adán López Hernández y todos los dirigentes, que hagamos a un lado las cuestiones particulares y cuestiones viscerales, y tengamos en la mesa la posibilidad de ser gobierno, ya que no vamos juntos, no vamos a poder hacer nada y que no nos pase lo que ha estado pasando en los procesos electorales del pasado 4 de julio”.

“Creo que es la posibilidad histórica, tenemos tiempo de poder platicar con las compañeras y compañeros de las izquierdas, para efecto de llegar a un buen acuerdo y de plano, no se puede tratar de trabajar en este tenor”.

“lo más importante es cuidar los triunfos de los que se vayan dando, pues las posibilidades son amplias”.

¿Habrá efecto López Obrador?

“Cada quien sabe lo que se tiene; creo que habrá en cascada de efecto, pero esto es para los propios partidos políticos; Nosotros también tenemos nuestro capital, y este trabajo se debe realizar, porque puede ser muy buen candidato, y que no lo dudamos en el Partido del Trabajo, en donde Andrés Manuel López Obrador puede ser el presidente de la república y se quiere, pero hay algunos actores políticos que lejos de sumar restan”.

“Entonces aquí es lo que necesitamos es evitarlo y tratando de cuidar las reglas para que no exista inconformidad y esto nos genera en un momento determinado”.

“La falta de acuerdos Y esa misma, terminé tirando lo que esperamos todos; ya que cuando vamos solos tenemos que trabajar más y para que la gente voté por él y por el partido del trabajo”.

Indicó que no debe estar dividido, se tiene que hacer un trabajo impecable y va a ser responsabilidad de los partidos que nos ganemos la simpatía de la gente, de los candidatos, y que los partidos hagan un buen trabajo para que tenga su participación.

“Estoy convencido, que con la participación de la ciudadanía venceremos, y que cada día somos más quienes queremos un mejor mañana para nuestras familias, por lo tanto continuaremos trabajando para lograr grandes objetivos”, indicó.

Destacó que con la realización del Congreso Estatal Ordinario, y con la decisión de la militancia petista; se eligió a quienes conformaran el Comité Estatal; y quienes serán los encargados de dar continuidad a los trabajos a realizarse, así como a llamar a más ciudadanos a unirse para buscar un cambio y mejores oportunidades de desarrollo de vida para sus familias.

Y reconoció la apertura de diálogo entre los líderes del PT y MORENA donde detallaron fijar posturas de unidad para el próximo período de contienda electoral del 2018, asimismo dijo confiar en que con otros partidos de izquierda se logre la unidad y así estar preparados y lograr la presidencia de la Republica y con ello buscar mejores oportunidades de vida para los mexicanos.

