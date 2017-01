Unidad y democracia. Ante dificultades internas y externas: Arturo Núñez

Se “pinta un año difícil, no solamente para México sino para todos”, dijo ayer el gobernador. Se refirió a la globalización de la economía, así como a la incertidumbre en los mercados mundiales por la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Dijo que la primera responsabilidad de los políticos democráticos, es el entendimiento. Si no lo alcanzan no se quiebra la democracia, lo que la quiebra es la incapacidad de hacer política. Respecto a la probable desaparición de diputaciones y senadurías plurinominales, que se discute en el país para ahorrar recursos, manifestó su desacuerdo, porque la mayoría es injusta para efectos de la misma representación.

Al establecer que “como poder ejecutivo he trabajado con el Congreso local”, el mandatario tabasqueño Arturo Núñez Jiménez estableció que le apuesta a que continúe las diputaciones plurinominales y las partidas a los partidos, ello para evitar una democracia simulada.

Al acudir al primer informe de labores del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, diputado José Antonio de la Vega, el jefe del ejecutivo reconoció que en el congreso de hace política y que “cada quien en su responsabilidad, seguir trabajando”.

“Vamos a defender la representación proporcional, vamos a perfeccionarla, vamos a revisar el fin de este ambiente de los partidos, pero no caigamos en el discurso populista, demagógico anti política en contra del financiamiento contra los partidos, contra la representación proporcional, porque estaríamos destruyendo los fundamentos de nuestra convivencia democrática civilizada”.

Indicó que “pinta un año difícil, no solamente para México sino para todos”, donde felicitó por tu trabajo a José Antonio de la Vega por cuestiones legislativas y de gestión, al destacar que “el congreso es mucho más que una fábrica de la Democracia, es el poder que controla a los otros poderes y se controlan mutuamente”.

Mencionó Núñez Jiménez que “Hoy estamos claros que el pensamiento único conduce a la dictadura y no queremos ya dictaduras; la humanidad ha evolucionado a favor de la democracia, y si en la democracia somos muchos, no respetamos, pensamos diferente, dialogar, negociar, construir acuerdos para darles confiabilidad a la sociedad, ya que es un absurdo antidemocrático si los partido políticos no negocien, y llegar a acuerdos”.

Por lo cual, felicitó a los diputados en el congreso local “porque han tenido la valentía de ir al acuerdo, aunque a veces sus divergencia le digan que no acuerden, pero eso los grupos parlamentarios tienen una autonomía relativa para tomar sus propias decisiones; así pues, el congreso es la escuela de democracia y el congreso tabasqueño está cumpliendo cabalmente con sus tareas”.

No a desaparecen las pluris

Por otra parte, el gobernador Arturo Núñez dijo que “contar con los partidos de representación proporcional, es muestra de la convivencia democrática, son elementos técnicos y no la esencia”.

“Y si no fuera por la representación proporcional la sociedad de los factores técnicos o religioso sería imposible la convivencia democrática, prevalecía a la igualdad social si no tuviéramos la representación proporcional”.

Dijo que se tiene que encontrar un número racional sobre el número de pluris, donde “hay elementos técnicos para mejorar la representación proporcional, pero sería malo para la sociedad mexicana suprimir la representación proporcional; y como dijera Fernando Gutiérrez Barrios, prefiero los adversarios tomando la tribuna en la cámara de diputados, que poniendo bombas en las calles”.

