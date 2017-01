Unidad por México. Ni confrontación, ni sumisión con EEUU: Peña Nieto

En este periodo de redefinición de reglas, la protección de los mexicanos, dentro y fuera del país, será la mayor prioridad de mi gobierno, dijo ayer el Presidente Enrique Peña Nieto. México no cree en los muros, México cree en los puentes. Este es un momento que nos convoca a la unidad, a trabajar juntos, teniendo en mente el interés superior de la Nación. Nuestra política exterior se regirá por 2 grandes prioridades: diversificar nuestros vínculos con el mundo; y dialogar y negociar con EE.UU.

Ciudad de México

Agencias

Ante la nueva política exterior de Estados Unidos, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que México no asumirá una postura de confrontación, ni sumisión, sino de “diálogo y la negociación” como de solución ante los señalamientos contra nuestro país del presidente estadounidense Donald Trump.

En la residencia oficial de Los Pinos, acompañado por integrantes de su gabinete, legisladores y empresarios, el Ejecutivo federal hizo un pronunciamiento sobre los objetivos de la política exterior para los dos últimos años de su administración, donde reiteró que México no cree en los muros, sino en los puentes y en el uso la tecnología como aliados para una buena vecindad.

El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que la política exterior mexicana se reorientará hacia dos grandes prioridades: el fortalecer la presencia de México en el mundo para diversificar nuestros vínculos políticos y comerciales, de inversión, de turismo y de cooperación –que incluye el buscar tratados comerciales paralelos ante la eventual salida de Estados Unidos del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP).

La segunda, explicó, construir una nueva etapa de diálogo y negociación en la relación bilateral con el gobierno de Donald Trump.

“México tiene que aprovechar las oportunidades que México tiene en todo el mundo, gracias a nuestra posición privilegiada entre los océanos atlántico y pacífico nos hemos ido convirtiendo en un centro logístico para los grupos comerciales y un puente natural entre distintas regiones del mundo, por ello México debe incrementar la diversificación de sus relaciones económicas y políticas con una agenda pragmática, equilibrada y oportuna”.

Peña Nieto aseguró que con las naciones de América Latina y el Caribe, so gobierno, imprimirá mayor sentido estratégico, y trabajará para que se transforme en más comercio, inversión y mayor interlocución; así como Europa, Asía y Medio Oriente y África.

De la negociación

Afirmó que ante la nueva visión de Estados Unidos para su política exterior, México está obligado a tomar acciones para defender sus intereses nacionales, por ello dijo que es claro que se tiene que iniciar una negociación.

“Si vamos a una negociación y para que sea exitosa debe tener bien definidos los principios que nos guiarán y los objetivos que perseguiremos, por lo que para el gobierno de México los cinco principios que guiarán la negociación son: soberanía nacional, respeto al estado de Derecho, visión constructiva y propositiva, integración de Norte América y Negociación integral de todos los temas de la relación del comercio, la migración, la seguridad, la seguridad de frontera, las amenazas terroristas y el tráfico de drogas armas y efectivo”, dijo.

Panorama incierto para México

El presidente Enrique Peña Nieto subrayó que México vive un momento que demanda unidad y mirar por encima de las diferencias partidarias.

Dijo que hay que entender el desafío que México tiene por delante, “y es en unidad como vamos a superar y sortear estos momentos desafiantes”; es mayor la fortaleza con la que enfrenta sus retos, unidos y con optimismo.

Durante la inauguración del Museo Regional de Cholula, apuntó que desde la campaña electoral y ahora con la toma de posesión del Donald Trump como presidente de Estados Unidos se dejó ver que “para México hay un panorama completamente incierto”.

Esta situación ha generado que inversiones que venían a producir riqueza y empleos en México se detuvieran, por lo que el mundo está observando al país, “cómo va a cambiar, cómo va a ser la relación que construya con Estados Unidos”.

Los objetivos de la negociación

1ro. Que exista un compromiso del gobierno de Estados Unidos, de garantizar el trato humano y respetar los derechos de los migrantes mexicanos.

2do. Que cualquier proceso de repatriación de migrantes indocumentados, que realice el gobierno de Estados Unidos, sea de manera ordenada y coordinada; y que los protocolos y acuerdos que se han alcanzado, se mantengan y mejoren, siempre sobre la base de un trato digno y también respetuoso.

3ro. El desarrollo del Hemisferio debe ser una responsabilidad compartida. Los gobiernos de México y de Estados Unidos deben asumir un compromiso concreto para trabajar de manera conjunta, en promover el desarrollo de los países de Centroamérica. Este compromiso es cada vez más importante. Mientras que el número de migrantes mexicanos hacia Estados Unidos disminuye cada año, en los últimos tres años el flujo de migrantes indocumentados, que atraviesan México rumbo a Estados Unidos, creció en más de 100%.

4to. Asegurar el libre flujo de remesas de los connacionales que viven en Estados Unidos, evitando que se dificulte o encarezca su envío. A noviembre del año pasado, las remesas de los mexicanos sumaron más de 24 mil millones de dólares.

5to. El gobierno de Estados Unidos debe asumir el compromiso de trabajar corresponsablemente con México, para detener el ingreso ilegal de armas y de dinero de procedencia ilícita.

6to. Preservar el libre comercio entre Canadá, Estado Unidos y México. Los intercambios comerciales entre los tres países deben estar exentos de cualquier arancel o cuota, como ha ocurrido desde 2008. Se buscará fortalecer la competitividad de Norteamérica y sus cadenas regionales de suministro, incrementando las exportaciones mexicanas a Estados Unidos y Canadá, sobre una base de sana competencia y el desarrollo de sectores de mayor valor agregado.

7mo. Al modernizar el marco comercial de América del Norte, los gobiernos deben incluir nuevos sectores, como las telecomunicaciones, la energía y el comercio electrónico.

8vo. Cualquier nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos debe también traducirse en mejores salarios para los trabajadores en México. México no compite en el mundo con empleos de baja calidad, ni con mano de obra barata. México debe participar en el comercio internacional sobre una base de mayor productividad y complementariedad; haciendo del comercio, un instrumento poderoso para proteger los empleos actuales, crear nuevos empleos y mejorar los salarios en México.

9no. Proteger el flujo de inversiones hacia México. El Gobierno de la República se asegurará que nuestro el país siga siendo un destino confiable y atractivo para invertir. Se buscarán acuerdos que den certidumbre a la inversión y al comercio entre México, Canadá y Estados Unidos. Se defenderán las inversiones nacionales y de cualquier otro país, que hayan confiado en México para invertir.

10mo. Trabajar por una frontera que una y no que divida. “Si bien México reconoce los derechos de toda nación soberana para garantizar su seguridad, México no cree en los muros. Nuestro país cree en los puentes, en los cruces carreteros y ferroviarios, y en el uso de tecnología como los mejores aliados, para impulsar una buena vecindad. Nuestra frontera debe ser nuestro mejor espacio de convivencia; un espacio de seguridad, de prosperidad y de desarrollo compartido”: EPN