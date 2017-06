Unidad para ganar en el 2018

El dirigente del PRD, Candelario Pérez, afirmó que se debe trabajar y trabajar para lograr refrendar el triunfo en los próximos comicios

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

El dirigente en Tabasco del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Candelario Pérez Alvarado, dijo que en la elección del pasado domingo en el Estado de México, no está nada escrito en torno a los comicios locales en Tabasco del próximo año, en donde evidentemente la izquierda debe estar unida para poder ganar.

En entrevista con los medios de comunicación, el dirigente partidista dejó en claro, que no debe existir comparaciones entre la elección que se dio en el Estado de México y la de Tabasco en el año venidero, pues evidentemente son situaciones distintas, en donde se tiene que reconocer que la izquierda debe estar unida para poder ganar.

“La elección en el Estado de México, son comicios muy distintos a las elecciones tabasqueñas”, en donde aseguró que no hay nada escrito en torno a la elección local.

“Y que si esto va a venir en cascada, no lo creo, no lo sé, pero evidentemente lo que tenemos que hacer es trabajar y trabajar, en donde la izquierda debe estar unida en todos los sentidos”.

Mencionó que Juan Zepeda, el que fuera candidato perredista al gobierno de aquella entidad, obtuvo una importante votación, lo cual representa que el Partido de la Revolución Democrática sigue estando entre los mexicanos, por ello dijo que a pesar que en este momento el priismo está ganando, esto no significa que venga en una cascada para las siguientes elecciones.

Dijo el dirigente perredista, qué es necesario que la izquierda esté unida, ya que si en aquella entidad Morena incluyera a todos, se hubiera ganado.

“Con el Partido de la Revolución Democrática, con lo demás partidos de izquierda, se hubiera ganado con tranquilidad”.

Destacó que en Tabasco se busca las alianzas con los partidos de izquierda, sobre todo con la finalidad de seguir logrando los triunfos electorales para las elecciones locales y las federales.