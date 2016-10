Unidad para defender el presupuesto

El dirigente del Movimiento Ecologista de Tabasco, (Metab), Javier Torres, abandonó su condición crítica frente al gobierno del Estado y ahora convoca a los tabasqueños a realizar un frente común en torno al gobernador Arturo Núñez para defender a Tabasco ante los recortes federales previstos para el 2017.

Ricardo Rivera

Rumbo Nuevo

El llamado a defender el presupuesto para Tabasco y evitar una vez más el avasallamiento de la federación, lo hizo a diferentes organizaciones del estado, empresariales y de la sociedad civil, así como sindicatos, presidentes municipales, diputados federales y locales y Senadores.

En rueda de prensa y después de un largo tiempo de ausencia en medios, el líder de este movimiento, destacó que el recorte presupuestal para Tabasco en el 2017 se encuentra entre los mil 500 a 2 mil 100 millones de pesos, lo cual sería un golpe más duro para el estado, pues no le permitiría de ninguna manera recuperarse de la crisis en que se encuentra

Lamentó que de nueva cuenta la federación se ensañe con Tabasco, y lo embista de esta forma, al disminuir sus inversiones fuertemente.

Y es que dijo que este recorte no viene sola, sino aparejada de dos golpes adicionales: el primero, un recorte adicional de 86 mil millones de pesos a Petróleos Mexicanos (PEMEX) como parte de la reforma energética, y el segundo: El despido de 8 mil plazas en PEMEX derivado de ese recorte,

“Lo que vendría a agravar la tasa de desempleo en la entidad provocando un caldo de cultivo propicio para el crecimiento de la delincuencia e inseguridad”, dijo

Torres llamó al Congreso del Estado a dejar de lado debates estériles y se ocupe en sumarse a la lucha emprendida por el Ejecutivo Local en la defensa del presupuesto para Tabasco en 2017.

“Es momento de sumarnos todos, y exigir a la federación lo que le corresponde a Tabasco, no podemos permitir que se nos siga dando migajas y que nos afecten a como ellos quieran”, destacó.