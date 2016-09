Unidad contra delincuencia

Todos los municipios de Tabasco firmaron el acuerdo con el gobierno estatal para que, en su momento y adecuaciones legales, se integren al Mando Único Policial, señaló el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, ello al hacer entrega a presidentes municipales de unidades para hacer frente a la delincuencia.

Todos los municipios de Tabasco firmaron el acuerdo con el Gobierno estatal para que, en su momento y adecuaciones legales, se integren al Mando Único Policial, señaló el Gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, ello al hacer entrega de unidades para hacer frente a la delincuencia.

En este sentido y durante la sesión de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, el jefe del ejecutivo remarcó que “la firma muy importante en esta sesión, fue la del convenio de colaboración institucional en materia de seguridad pública, ello para la implementación del Mando Único Policial en los 16 municipios que contaba con Seguridad Pública municipal, más el Centro que dependía del Gobierno estatal”.

Junto con diversos funcionarios de seguridad, el mandatario estatal Arturo Núñez indicó que “el Mando Único como ustedes saben sobre este tema, existe una iniciativa que originalmente presentó el Presidente de la república, la cual ya fue aprobada con importantes modificaciones en el Senado de la República, y que pasó a la cámara de diputados federales, la cual todavía no ha dictaminado la iniciativa correspondiente”.

Indicó el mandatario que “la coordinación intergubernamental es fundamental en el marco del federalismo mexicano como hemos dicho en otras ocasiones; al final de las cuentas sólo por la convención de que establece la Constitución general de la República, al final de las cuentas los tres órdenes de gobierno atendemos a la misma población en el mismo territorio y con esta diferencias de ámbito territorial y de competencia y de competencias mismas que establece la Constitución y tan sólo por eso estamos obligados a coordinarnos y a trabajar estrechamente en todas las políticas públicas se ha ido extendiendo el esquema de sistemas nacionales de seguridad pública, de protección civil y de casi cada una de las políticas públicas importantes”.

Destacó que ello “es el paso que estamos dando, donde es importante en este sentido, porque una mejor coordinación nos va a permitir a todos entregar mejores resultados en este ámbito a la población a la cual no debemos y a la cual servimos”.

Mencionó que “como se conoce en Tabasco, las características del delito se han ido modificando como una dinámica muy amplia; ya no estamos esencialmente ante la delincuencia organizada, sin que quiera decir que no tengamos alguna recurrencia la presencia de manifestaciones o bandas de la delincuencia organizada, pero se nos ha trasladado la característica del delito a lo que viene a resultar una consecuencia de la descomposición del tejido social, y no hice muy lejos para entender las causas profundas del problema que son muchas pero que una fundamental en nuestras circunstancias tiene que ver con el desempleo”.