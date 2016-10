Unidad con Tabasco

Dejó en claro que en materia presupuestal, se deben sumar esfuerzos para evitar al máximo los recortes que se quieren aplicar en la entidad

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

“No se puede castigar a Tabasco de esa manera con un recorte de los recursos federales, por eso tenemos que trabajar todos juntos, más allá de los colores de partidos con la única intención de sacar al estado adelante; y en ese sentido, declaro mi total apoyo para trabajar en el tema presupuestal”, dejó en claro el senador tabasqueño priista Humberto Mayans Canabal.

El ex secretario de Gobierno rechazó que dentro de sus planes próximos esté ir en busca de una candidatura por algún cargo de elección popular. “No tengo ninguna aspiración”, aseguró.

En entrevista, el representante popular estableció claramente que “todos debemos de pensar completamente en el beneficio del estado, dejando a un lado cualquier tipo de diferencia, ya que se debe pensar en el beneficio de la sociedad”.

Por lo cual, llamó a cerrar filas en torno al gobierno del estado en la defensa del presupuesto 2017, donde la Secretaría de Hacienda propone recortes y ajustes hacia diversos rubros y con impacto directo a las entidades federativas.

Mayans Canabal, indicó que hasta el momento no ha sostenido acercamientos con el titular del Ejecutivo tabasqueño, aunque sí ha dialogado con los diputados federales para cambiar puntos de visto sobre el tema que hoy ocupa al Congreso de la Unión, la reducción del presupuesto.

Agregó que por el momento no hay que adelantar los tiempos apostando por tal o cual cuadro político para la contienda electoral, sino más bien esperar las decisiones y definiciones del partido.