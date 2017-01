Unidad con Peña: Núñez. Con Trump, complicado el panorama

El mandatario tabasqueño convocó a la unidad nacional en torno al Presidente Enrique Peña Nieto, ante la posesión que hará Donald Trump en la Presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica.

“Y lo que viene el 20 de enero, la llegada de un político no profesional a la Presidencia de Estados Unidos, con todas las implicaciones que esto trae. Va ser complicado sin duda. Tenemos que estar preparados en una gran unidad nacional entorno al Presidente de la República que nos representa a todos”, aseveró el Ejecutivo Estatal al hacer referencia a este suceso internacional que se avecina.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

También dijo que se tienen dos puntos en donde se tiene que trabajar de manera intensa, que es la seguridad y crisis.

Por ello, destacó que se debe estar atentos y alertas ante lo que se avecina después del 20 del presente mes, y por ello hay que tener una gran unidad nacional en torno a la figura del presidente Enrique Peña, para estar en la misma sintonía ante lo que se puede avecinar ante el arribo, de un político no profesional.