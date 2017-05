Unidad con AMLO: Adán Augusto

El dirigente estatal de Morena, Adán Augusto López Hernández, encabezó una extraordinaria jornada informativa casa por casa por la colonia Gaviotas Sur, misma que culminó con una asamblea en el parque de Tamulté de Las Barrancas, donde hizo un llamado a la unidad de todos los militantes para fortalecer el proyecto nacional de Andrés Manuel López Obrador.

Bertha Herrera

Rumbo Nuevo

“Ya no podemos vivir con más inseguridad, desempleo y falta de oportunidades para los tabasqueños, por eso tenemos que ir todos con Morena y López Obrador”, expresó.

Apuntó que, a pesar de la guerra sucia de los adversarios en contra de este movimiento, no podrán detenerlo porque la gente ya se cansó de tantas mentiras del PRI, del PAN y el PRD.

Por este motivo, reiteró la importancia de que todos aporten su granito de arena para que se haga realidad el anhelo de millones de mexicanos.

López Hernández agradeció el esfuerzo, paciencia y participación de todos los militantes que están contribuyendo a platicar todos los días con los amigos, vecinos, compañeros y familiares, para hablarles de la gran oportunidad histórica que tendrán los tabasqueños en las elecciones locales y federales del 2018.

Estuvo acompañado del presidente del Consejo Político Estatal, José Eduardo Beltrán Hernández, quien reconoció el trabajo que lleva a cabo la dirigencia estatal de Morena.

“La unidad entre nosotros es la clave, sí nos dividimos y si por intereses personales, metemos cizaña, no vamos a lograr nada, pero estoy seguro que eso n o pasar en nuestro partido, iremos todos unidos porque hay un valor supremo como dice Adán, que se llama Andrés Manuel López Obrador”, apuntó en presencia de la Secretaria Estatal de Mujeres, Guadalupe Cruz Izquierdo y el Secretario Estatal de Jóvenes, Jesús Díaz.

Así mismo participaron los enlaces del IV y VI Distrito Electoral Federal, Manuel Rodríguez González y Sheila Guadalupe Cadena Nieto, respectivamente.

Así mismo a esta actividad partidista, se sumaron la ex diputada federal, Mónica Fernández Balboa; la legisladora local, María Luisa Somellera Corrales; Ena Margarita Bolio, José Manuel Cruz Castellanos, Carlos Rovirosa, Antonio Torre Báez, Juan Carlos Aguilar y Carolina Martínez.