Una burla Plan de Austeridad

Ventiló que los más de 8 millones de pesos que pidió la Junta de Coordinación Política es para adquirir un parque vehicular para uso personal de los legisladores.

Bertha Herrera

Rumbo Nuevo

“La puesta en marcha de un plan de austeridad y racionalidad en el Congreso no se puede dejar a la moralidad y a las decisiones personales de los legisladores, son lineamientos que desde la Junta de Coordinación Política (Jucopo) se deben determinar”, afirmó Pico Madrazo en conocido programa radiofónico tras señalar que es algo urgente y necesario para la economía de las familias tabasqueñas, lo cierto es que no se tiene la calidad moral para apretarles el cinturón a los diputados, porque como el titular anda en campaña quiere quedar bien con todos.

El también coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Verde ventiló que los más de 8 millones que auto aprobó el Congreso es para la compra de vehículos utilitarios y 200 mil pesos por diputado para que adquieran un vehículo para su uso personal, por ello acusó que las supuestas medidas del Presidente de la JUCOPO, José Antonio de la Vega son una simulación, “pues ha hecho oídos sordos a nuestras peticiones que desde el 2016 venimos solicitando”, puntualizó.

“A muchos les cuesta y no les gusta hablar con claridad y con la verdad, soy el único legislador que tiene presentado en el Instituto Mexicano de Competividad su declaración 3 de 3, por ello me atrevo a señalar que es una burla y un doble discurso lo que está ocurriendo en el Congreso con el Diputado de la Vega, en donde habla de una política de austeridad de irracionalidad mediática, pero en la realidad lo que estamos viendo es derroche, los vemos en el gasto de difusión de su informe legislativos, mismo que no concuerda con los 8 mil 300 pesos mensuales que los diputados tenemos para ese rubro”, abundó Pico Madrazo.

Indicó que se ha hablado de que se pretende donar los 5 o 6mil pesos de vales de gasolina, lo cual no está mal, pero existen otras prestaciones, que de eliminarse se podrían tener un ahorro mucho más alto “tal es el caso del seguro de gastos médicos mayores, que desde el año pasado doné y he venido insistiendo que se haga y revise un planteamiento a fondo y eliminar gastos innecesarios”, dijo.

Madrazo Rojas argumentó “me parece excesivo que en este momento el tabasqueño se ha estado apretando el cinturón, y nosotros estemos pretendiendo aprobar apoyos más allá de lo que ya teníamos, como gasto del seguro médico” que en su momento done a una institución filantrópica.