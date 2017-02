Una burla baja en combustibles: PT

Como una burla calificó el dirigente en Tabasco del Partido del Trabajo (PT), diputado Martín Palacios el descuento de dos centavos a la gasolina por parte del gobierno de la República, ya que dijo que cuando se incremente el precio del combustible, “no será de centavos, sino de pesos, afectando a millones de mexicanos”.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En entrevista con los medios de comunicación, el dirigente partidista estableció, que como se dice coloquialmente, el gobierno de la República “nos quiere dar atole con el dedo”, al decir que están disminuyendo el costo del combustible en dos centavos diariamente, pero que esto es un reflejo de que solamente nos quieren estar engañando.

Mencionó él también coordinador de la bancada del Partido del Trabajo en el congreso local, que cuando venga el incremento “del precio del combustible, el gobierno de la República no dará solamente centavitos, sino que todo ello será en pesos, y esto sencillamente afectará la economía y el bolsillo de millones de mexicanos que ya no soportan esta situación”.

Se le cuestionó acerca de esto de no incrementar el precio la gasolina, no es una táctica para evitar más desgaste en contra de este gobierno federal, dijo que pueden hacer lo que quieran, ya que el pueblo mexicano entendió perfectamente que por el Revolucionario Institucional no hay que votar de nueva cuenta, “porque ha esto nos llevan”, y dijo que podrían hacer lo que ellos quieran, pero va haber un cambio en la presidencia la República.

También insistió que Andrés Manuel López Obrador tiene todas para ganar, pero qué tiene que dejar a un lado su soberbia, y sobretodo, unirse al Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Partido de la Revolución Democrática, para que realmente se alcance los objetivos que se tienen, para que por fin la izquierda gobierne este país.