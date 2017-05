Un lastre el alcalde de Teapa. Fue expulsado del PVEM y no renunció, como él dice, afirmó Federico Madrazo que se equivocaron, fue un buen candidato, pero ha sido mal gobernante

Reconoce que se equivocaron al seleccionar a Jorge Armando Cano como su candidato a la alcaldía de Teapa y se mostró arrepentido de perjudicar a los teapanecos

El dirigente en Tabasco del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Federico Madrazo Rojas dejó en claro que con la expulsión como militante del alcalde de Teapa, Jorge Armando Cano Gómez “lo que sí me arrepiento es no haberle ayudado a ciudadanos de Teapa a tener un mejor gobierno, donde nosotros quizás nos equivocamos, fue un buen candidato y resultó un mal gobernante, y como muchos casos de estos hemos visto y sin duda nos va a servir de experiencia y ejemplo para no repetirlo en 2018”.

En entrevista el diputado local dijo que no entrara en dimes y diretes con el presidente municipal, que ello les servirá de experiencia.

“La presencia de Jorge Armando Cano en el PVEM estaba generándole un costo muy alto al partido en la región de La Sierra y no solamente en Teapa”. Y esto agregó:

“Definitivamente no fue Jorge Armando Cano al partido ni ninguno de los regidores; es más, entiendo que desde ayer estaban fuera del estado y definitivamente si él nos hubiese hablado estuviéramos atento para recibirle de manera personal su renuncia”.

“Fue realmente lamentable que nuevamente Tabasco haya dado de qué hablar en el contexto nacional, por un zafarrancho en un alcalde que en lugar de usar el diálogo como instrumento de hacer política lo hace a través de la violencia con un sillazo, creo que eso quedó totalmente acreditado y lamentamos los hechos por las imágenes muy negativas; independientemente de lo ocurrido ese día, probablemente su molestia era por lo difícil que iba a resultar para el buscar una reelección”, manifestó.

Y es que Jorge Armando Cano resultó ser mal gobernante, a pesar de que en 2015 se postuló y fue buen candidato para el PVEM, añadió Federico Madrazo.

El dirigente del PVEM en el estado indicó que en estos momentos no tiene elementos como para calificar el gobierno municipal de Jorge Armando Cano de corrupto, pero advirtió que no le “solaparán algún indicio de corrupción”.

“No lo digo yo, es lo que la gente ha comentado, los propios diputados lo han dicho, se han acreditado los hechos que desafortunadamente no se han dado los avances que hemos querido que se dieran, no tengo elementos hoy para hablar de corrupción al respecto, no hemos entrado al proceso de calificación de cuentas públicas”, indicó.