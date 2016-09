Uber debe atenerse a la ley: De la Vega

El congresista afirmó que no se avala nada que esté fuera de la legalidad, incluido el servicio de taxi

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Tras considerar que los choferes de Uber no tienen control alguno, “porque la empresa no se ha preocupado por ello”, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tabasco, diputado José Antonio de la Vega Asmitia dijo que todos los conductores deben ser valorados si son aptos física, mental o médicamente para prestar el servicio, porque de lo contrario “cualquier delincuente puede andar trabajando en Uber y debe tenerse control en eso por la seguridad de los usuarios”.

En entrevista con los medios de comunicación, el coordinador de la bancada del sol azteca destacó que “por supuesto que no se avala nada que se encuentra fuera de la legalidad, es por ello, se regulan o no pueden prestar el servicio”.

“La empresa Uber debe ceñirse a la Ley de Transportes del Estado, porque no pueden llegar a hacer lo que quieran sin control alguno, toda vez que ponen en riesgo la seguridad de los tabasqueños y representan una competencia desleal”.

Agregó que “la ley es muy clara y prevé que este tipo de compañías que utilizan plataformas digitales tienen que sujetarse a las normas establecidas”.

Consideró que nadie puede estar por encima de la legalidad y menos cuando lo que hacen pone en riesgo el sustento diario de cientos de familias tabasqueñas.

“El trabajo de piratería que realizan los choferes que se han dado de alta en Uber está siendo una competencia desleal a los taxis establecidos desde hace muchísimos años, quitándole la posibilidad de ingresos a muchas familias que de eso viven”, recalcó José Antonio de la Vega Asmitia.

“La ley habla de que los choferes deben tener un tarjetón y que los autos deben tener un distintivo, así como una placa de servicio, mientras que la tarifa debe ser fijada por la Secretaría de Transportes y ninguno de esos requisitos se cumplen en este caso”, destacó el diputado.

En ese sentido, el presidente de la Junta de Coordinación Política asentó que Uber debe regularse, toda vez que existen personas que tienen hasta 30 años de choferes a la espera de una concesión de taxi “y no es justo que ahora cualquiera pueda llegar y que de la noche a la mañana le haga competencia desleal”.

Indicó que para ser chofer del servicio público, en este caso de taxi, se requiere presentar o someterse a exámenes médicos y de aptitudes para descartar que carece de habilidades como conductores o que son consumidores de sustancias que pongan en peligro la integridad física de los usuarios.