Tuca al Tri

El delegado deportivo de los Tigres de la UANL, Miguel Ángel Garza, manifestó que para el club es un halago que se mencione al técnico Ricardo Ferretti como candidato para dirigir a la selección mexicana de futbol, sin embargo dejó en claro que en este momento se debe apoyar al colombiano Juan Carlos Osorio.

Monterrey, Nuevo León

Agencias

“Lo único es que nos sentimos contentos y orgullosos de que se mencione a la gente de nosotros, que lo nombren es gratificante, el hecho de que tengamos a uno de los mejores entrenadores de todo México”, expresó.

Consideró que “todos los clubes debemos estar preparados y después de quedar campeones (en el Apertura 2016) podríamos empezar a platicar y ver si hay una situación de estas, pero no me gustaría caer en especulaciones”.

En las afueras de las oficinas del Estadio Universitario, el dirigente expresó que por ahora lo más importante es que exista apoyo para el estratega del Tri, Juan Carlos Osorio, de cara al Hexagonal final de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018.

“La concentración debe ser hacia el técnico y debemos apoyarlo, no crear una incertidumbre, eso no es bueno para él ni para México, él está ahí por el análisis que hizo la Federación Mexicana de Futbol (FMF)”.

“Ellos son los que tienen más elementos para determinar si es el entrenador, pero necesitamos el apoyo a nuestra selección, al equipo, a Osorio, a quien le deseamos lo mejor, y nosotros colaboramos con aportar a los jugadores que necesitan de la institución; lo único cierto es que Osorio va a salir adelante y lo de Ferretti son especulaciones”, indicó.