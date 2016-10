Trump un peligro: Salma Hayek

La actriz mexicana consideró que el “cinismo” y la “intolerancia” del candidato presidencial republicano, lo descalifica para ocupar la Casa Blanca

Washington, EEUU

Notimex

La actriz mexicana Salma Hayek consideró que el “cinismo” y la “intolerancia” del candidato presidencial republicano Donald Trump en esta contienda electoral, en especial contra los hispanos, lo descalifican para ocupar la Casa Blanca.

“Aunque dice que no es político, él es la peor clase de político”, dijo Hayek, quien este día se incorporó a la lista de celebridades hispanas que han decidido sumar su apoyo a la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton.

En una teleconferencia de prensa, la mexicana acusó a Trump de incurrir en muchas de las acusaciones que él ha hecho contra los mexicanos, que consideró, son extensivas para todos los hispanos en Estados Unidos, “porque él nos pone en la misma caja”.

“Nos llama criminales, ¿pero quién ha sido acusado por cometer fraude con una universidad? Nos llama violadores. ¿Pero quién fue acusado de violar a una niña?”, indicó la estrella mexicana, quien dijo que el nivel de contradicción que Trump exhibe no tiene comparación.

Para la estrella de películas como “Once upon a time in Mexico” y “El callejón de los milagros” contrario a su decir, Trump ha fomentado el racismo y la intolerancia y no puentes de entendimiento entre la población de Estados Unidos.

Hayek se refirió al viaje de Trump a México, y dijo que su propósito fue sólo buscar ganar votos y no promover un acercamiento entre ambos países, o alentar el intercambio comercial.

“Él hablo de manera negativa sobre los hispanos y después fue a México y se reunió con el presidente. Lo único que ha dicho respecto de la relación de negocios con México es no enviar trabajos a México y que somos criminales y violadores, y que tenemos que pagar por su muro”, refirió.

La veracruzana refirió que los comentarios “incendiarios” del republicano contra los mexicanos han generado más racismo e intolerancia contra mexicanos, hispanos y otras minorías, como ha quedado documentado por la prensa.

“Creo que él sólo está creando violencia y separación. No veo que esté tratando de construir puentes, sólo está tratando de crear muros”, puntualizó.