Trump, peligro para México. Dice Peña Nieto que no pagarán el muro

A medio día dieron discursos de falsas posturas y promesas; por la noche, el Presidente Enrique Peña con Denisse Maerker y Donald Trump en su intervención en Arizona se denostaron uno a otro con amenazas. No pagaremos el muro dijo Peña. Sí pagarán el muro y los mexicanos no lo saben Trump. La opinión pública nacional es coincidente: Se equivocó Peña.

Ciudad de México

Agencias

Tras la visita del candidato republicano Donald Trump a México, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que fue “enfático” en señalarle que nuestro país no pagará por un muro fronterizo entre ambas naciones.

En entrevista con Denise Maerker para Televisa, el mandatario reconoció que “el pueblo de México se sintió agraviado por varios de sus pronunciamientos”.

Y a pregunta de la periodista en el noticiario “10 en Punto” sobre si Trump es un riesgo, Peña Nieto respondió que son los posicionamientos del republicano los que son un riesgo para el futuro del país.

Destacó que, como nunca había pasado en una carrera presidencial en Estados Unidos, México es parte del debate “y han habido posicionamientos que sí representan una amenaza para el futuro de México”.

Mencionó que incluso el magnate había hablado de cancelar el Tratado de Libre Comercio (TLC) “imagina tú lo que representaría para México”, advirtió.

Sin embargo, Peña Nieto defendió la invitación que se le hizo a Trump, misma que también mandó a la otra aspirante del Partido Demócrata, Hillary Clinton, y que no ha respondido.

“Fue un primer acercamiento que propuse para ambos candidatos, para poner en contexto y claridad la importancia y relevancia que tiene México para Estados Unidos”.

Sobre si el encuentro tuvo alguna utilidad, el Presidente consideró que “sí aprecio un cambio de tono, un interés de que trabajemos juntos” en temas como economía o seguridad.

“Yo estoy convencido de que los problemas, amenazas y riesgos hacia México hay que encararlos, hay que enfrentarlos”, agregó. “Hay que encarar lo que pueda representar un riesgo para los mexicanos y para el país”

Dijo que por primera vez en muchos años, México forma parte medular del debate electoral en Estados Unidos, especialmente desde que el multimillonario dijo que los inmigrantes mexicanos eran ‘delincuentes’ y ‘violadores’.

A pregunta expresa, Peña Nieto dijo apreciar un cambio de tono en el discurso del aspirante republicano, por ejemplo en su postura sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

El mandatario concluyó al decir que no considera un error haber invitado a Trump a Los Pinos, ya que su intención fue abrir los primeros diálogos con quienes podrían convertise en Presidente de los Estados Unidos.

Peña Nieto confirmó que Hillary Clinton no ha respondido a su invitación a dialogar en México.

México pagará el muro: Trump

Tras dos semanas de expectativas sobre si suavizaría o no sus propuestas migratorias, el candidato republicano, Donald Trump, dejó este miércoles en Phoenix, Arizona, solo una vía para los inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos: regresar a sus países.

Justo al final de su discurso de poco más de una hora, en el que esbozó un plan de 10 puntos, Trump aseguró que “quienes están aquí ilegalmente y buscan estatus legal tendrán solo una ruta: volver a casa y solicitar el reingreso bajo las reglas del nuevo sistema de inmigración legal que he descrito anteriormente”.

“Vamos a romper el ciclo de amnistía y de inmigración ilegal (…) La gente no puede escurrirse ilegalmente y que le den la ciudadanía, así no funciona”, dijo el empresario en duras declaraciones que echaron por la borda cualquier cambio de tono respecto a los inmigrantes indocumentados y más bien recordó el sombrío panorama que pintó al aceptar formalmente la candidatura en la Convención Nacional Republicana en Cleveland.

El firme tono también distó de los dichos que ofreció horas antes parado junto al presidente Enrique Peña Nieto en la residencia presidencial de Los Pinos. Allí, el candidato republicano dijo a periodistas que hablaron sobre la pared, pero no sobre quién pagaría por ella. Mientras tanto, en el Phoenix Convention Center espetó que México aún no sabe que tendrá que costearla.

“Vamos a construir un alto y hermoso muro en la frontera sureña”, dijo eufórico sobre la que dijo es la primera propuesta de su plan migratorio.

La segunda, detalló, será la de poner en práctica operativos para expulsar de la nación a cuanto inmigrante indocumentado sea detenido, mientras que la tercera será la de tener “cero tolerancia” con los indocumentados con antecedentes criminales. “Los sacaremos desde el primer día en que asuma el cargo”.

El empresario también prometió reforzar el programa de “comunidades seguras” –que se basa en la cooperación entre las autoridades federales, estatales y locales–, contratar 5,000 nuevos agentes de seguridad fronteriza, bloquear los fondos para las llamadas “ciudades santuario” y las órdenes ejecutivas “inconstitucionales” del presidente Barack Obama, como los amparos DACA y DAPA que buscan proteger de la deportación a unos 5 millones de indocumentados.

A horas del encuentro

Trump se dirigió a sus partidarios poco después de haberse bajado del avión que lo trajo devuelta desde México, en una visita en la que no ofreció una disculpa por los insultos que ha asestado a los mexicanos, a quienes catalogó de “violadores” y “criminales” el mismo día en que lanzó su aspiración presidencial.

Sin embargo, los detalles de su plan los guardó para Arizona, donde no estuvo presente la moderación de la que tanto se habló en la pasada semana. En los últimos días, el magnate tanteó si mantenía el discurso que lo encumbró en las primarias republicanas o si lo suavizaba para cortejar a los republicanos moderados que podría necesitar en estados clave como Florida.