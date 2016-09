Trump gastó dinero de fundación

Con la cual se arregló económicamente en demandas entabladas en contra de sus negocios, reportó The Washington Post

Washington, EEUU

Notimex

Donald Trump gastó más de un cuarto de millón de dólares de su fundación filantrópica para arreglarse económicamente en demandas entabladas en contra de sus negocios, reportó The Washington Post.

“Trump pudo haber violado las leyes contra ‘auto-regalarse”, que prohiben a líderes de organizaciones no lucrativas usar dinero de las caridades para beneficio propio o de sus negocios”, señaló el diario al publicar los resultados de una investigación especial.

En uno de los casos, la mansión Mar-a-Lago de Trump en Palm Beach, Florida, enfrentaba una multa de 120 mil dólares a raíz de una disputa con las autoridades de la ciudad por el tamaño de un asta colocada en la propiedad.

En un arreglo, la ciudad aceptó exentarlo de la multa si Trump hacía una contribución de 100 mil dólares a un grupo de veteranos.

“Pero en su lugar, Trump envió un cheque de la Fundación Donald J. Trump, una caridad fundada casi enteramente con dinero de otras personas, de acuerdo con registros fiscales”, indicó el diario, que obtuvo una copia del cheque.

En otro caso, una de las empresas de golf de Trump aceptó arreglarse a través del pago de 158 mil dólares a una caridad del demandante. Pero nuevamente, el cheque no fue hecho por la empresa sino por la Fundación Trump.

The Washington Post documentó gastos similares en cantidades menores. En una instancia, Trump uso cinco mil dólares de la Fundación para pagar publicidad para sus hoteles en un evento de un grupo ambientalista de Washington, D.C.

En 2014, Trump usó dinero de la Fundación para pagar el costo de un retrato de él mismo. Varios años antes había hecho lo mismo con un retrato de tamaño real de su figura, valuado en 20 mil dólares.

The Washington Post señaló que si el Servicio Interno de Rentas (IRS) comprueba que Trump violó las reglas de las fundaciones, podría multarlo y obligarlo a pagar de vuelta el dinero sustraído de la Fundación Trump.