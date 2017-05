Triunfaremos en el 2018. Confía el PRD en su 28 aniversario

Al celebrar en Tabasco un año más de la creación del PRD, ante la crisis que vive el partido, su líder hizo un llamado a la unidad para ganar el 2018. Candelario Pérez negó que exista algún pacto con Gerardo Gaudiano para lograr la alcaldía de Centro, éste la gubernatura y Juan Manuel Fócil el Senado. Evadió referirse a quienes consideran “tóxico” a Agustín Silva y si podría ser un buen dirigente. Descartó que, en el partido, él sea el “negociador” y Fócil el “golpeador”. Reconoció que algunas críticas al gobierno son injustas, pero otras como a las tareas de seguridad pública no. “Estoy convencido que López Obrador debe ser el Presidente de México”, puntualizó.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

“Nuestro partido está sólido, consolidado, con estructuras fuertes, ya que la fuerza del PRD está en nuestra militancia, en la gente que confía en nuestras siglas y en quienes los representamos. Somos un organismo fuerte y vigoroso, porque nuestra base de fundadores y nuestra nueva militancia siguen confiando en nosotros, en nuestra lucha, en nuestros valores que nos dieron origen y dan rumbo a nuestras decisiones”, dejó en claro el presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la entidad, diputado federal Candelario Pérez Alvarado.

En la celebración del 28 aniversario de la fundación del sol azteca y reconocimiento al mandatario estatal Arturo Núñez, como un perredista que le cumple a la sociedad y que a pesar que por su agenda no asistió, “está con nosotros y con la sociedad”, dijo el dirigente.

De igual forma, con la presencia de Liborio Correa, como representante del mandatario y de la mayor parte de los diputados locales, federales y la totalidad de los alcaldes y dirigentes de las diversas expresiones al interior de este partido, Pérez Alvarado dijo un “reconocimiento, admiración y respeto para todos aquellos compañeros que ofrecieron su vida, durante el trayecto hacia una verdadera democracia y justicia social”.

“Y con mucho respeto y admiración a aquellos quienes, gracias a sus aportaciones, luchas, dedicación y entrega han contribuido a través del tiempo a enaltecer las siglas de nuestro partido, hablo de la militancia”.

Y agregó que “Para millones de ciudadanos un día especial, porque se dio vida institucional a un movimiento que lucha por la democracia, la justicia, la libertad y la igualdad social. Esos valores dieron origen al PRD; y hoy nos siguen dando vigencia”.

“En el pasado, en los orígenes del PRD, a quienes pensaban que no teníamos futuro, les demostramos que se equivocaron. Hoy somos la principal fuerza política en Tabasco”. Y agregó:

“A los que en el tiempo presente piensan que no tenemos futuro; nuevamente se lo vamos a demostrar. En Tabasco hay mucho PRD y habrá por más tiempo”.

Y así, siendo muchos, unidos y organizados, “vamos a seguir haciendo del PRD un partido cercano a la gente; que escuche y atienda el sentir de su militancia y de sus simpatizantes”.

Y lanzó una arenga; “Llegó el momento, vamos a demostrar de lo que estamos hechos. Un partido que llegue fortalecido rumbo al 2018, abanderado por las y los mejores cuadros, será una opción política triunfadora en las urnas”.

“La experiencia nos lo ha demostrado: en unidad, nadie nos gana

mantengámonos unidos, como una familia, en la que puede haber diferencias, pero jamás se pone en riesgo al núcleo que los une. En éste caso, a nuestro querido partido”.

“Por eso es un orgullo llegar juntos en plenitud hacia un puerto seguro, que nos garantiza que el 2018 es del PRD, es de Tabasco y es de todos”. “Vamos de nuevo, por el gobierno del estado de Tabasco, vamos por la mayoría en el congreso. Vamos por las alcaldías. Vamos por el Centro. Vamos por todo”.

AMLO puede ser un gran presidente

Momentos antes, en una entrevista radiofónica con motivos al 28 aniversario, Candelario Pérez habló de Andrés Manuel López Obrador, de la relación que se tiene con las demás tribus y hasta de Gerardo Gaudiano.

Pérez Alvarado aseguró que sigue creyendo en Andrés Manuel López Obrador es el candidato para ser el Presidente de México, “pero que debe de ir a las elecciones encabezando un gran movimiento de las izquierdas unidas”.

Pérez Alvarado opinó que entre las tribus dentro de su partido y la separación de López Obrador, lo que más ha golpeado al PRD es la falta de unidad interna.

“La falta de mayor unidad, esa es la parte más complicada del partido. Impulsamos la alianza, no se concretó porque no está todo de nuestro lado. Pero no es interna, finalmente siempre nos ponemos de acuerdo, siempre privilegiamos al partido, y siempre privilegiamos sacar adelante a lo más importante, que es México”, apuntó.

De las dificultades del partido

Sobre la corriente Nueva Izquierda conocida como la de ‘los Chuchos’, el dirigente del PRD en la entidad, opinó que no es la única culpable de la difícil situación que vive el partido.

“No, ahí la responsabilidad es de todos, porque finalmente se consensa, se construyen acuerdos y se determina hacia a dónde dirigir al partido. No se puede tapar el sol con un dedo, el único partido que ha expulsado y solicitado la actuación del Poder Judicial en su momento, en contra de quienes cometieron atracos en contra del pueblo, de autoridades, ya sean estatales o municipales, ha sido el PRD”, afirmó.

Candelario Pérez habló sobre Andrés Manuel López Obrador y precisó que “sigue creyendo en él”, por lo que consideró que este debe ser el Presidente de México.

“Creo en Andrés Manuel López Obrador, creo que debiera ser el Presidente de México, pero también estoy convencido de que tenemos que hacer la suma de todos, que todos estén participando, que vayamos todos los partidos de izquierda, no que vaya solo, que vayan todos los partidos y encabezando ese gran movimiento, no seremos nosotros quienes diremos que no a México”.

Pérez Alvarado aseguró que buscará construir la unidad de las izquierdas en el estado, pero que si no se diera, el PRD tiene la fuerza suficiente como para retener la gubernatura.

“Auguro que vamos a buscar una construcción de unidad y si no, que el PRD tiene la suficiente fuerza para retener la gubernatura de Tabasco y la mayoría de las alcaldías. A pesar de que López Obrador vaya en las boletas y nosotros no”.

Busca candidatura de Centro

También destacó que tiene una relación de comunicación y respeto, es la que mantiene la dirigencia estatal del PRD con el gobernador Arturo Núñez Jiménez. “s una comunicación constante con el mandatario estatal”.

Enfatizó que el partido amarillo ha respaldado y apoyado en todo momento al Jefe del Ejecutivo Estatal, aunque reconoció que en algunas ocasiones el instituto político ha manifestado su desacuerdo con algunas iniciativas, como lo fue el convenio con la Comisión Federal de Electricidad.

“El PRD ha respaldado y apoyado en todo momento al gobernador Arturo Núñez, tenemos un respeto, en ese mismo marco de respeto partimos desde los nombramientos de los funcionarios: El partido respalda al gobierno del estado, mantenemos sí cada quien una responsabilidad, en el partido hacemos nuestro trabajo”, indicó.

Y ante las críticas que han hecho actores políticos en contra de Núñez Jiménez, al referir que se mantienen al margen para no invadir funciones, aunque manifestó que hay señalamientos que son justos, como en el caso del tema de seguridad.

“Algunas pudieran serlo, otras finalmente tienen que ver con la atención que podemos prestar, la atención de los que son responsables de las áreas de funciones públicas”, señaló.

Respecto a la renovación de la dirigencia estatal que será aproximadamente en agosto, Candelario Pérez descartó que dicho proceso interno se vaya a convertir en un “choque de corrientes”; además enfatizó que el gobernador Arturo Núñez, está por encima de toda expresión.

“No la hay, estamos esperando la convocatoria y yo al gobernador lo veo por encima de las expresiones políticas del partido; hay funcionarios como cualquier otro militante en el partido”

Sobre su relación con el dirigente estatal de Nueva Izquierda, Agustín Silva, dijo que mantiene un respeto muy importante.

Por último, al cuestionarle sobre sus aspiraciones políticas, Candelario Pérez anunció que quiere ser alcalde de Centro y que llegado el tiempo electoral, se registrará como aspirante a dicho cargo de elección popular.

“Quiere ser presidente municipal de Centro, me he preparado para ello durante muchos años, he construido todo un esquema de capacitación para poder llegar al municipio de Centro y sobre ello he venido trabajando; hoy tengo una responsabilidad como diputado federal, la voy a seguir sacando, en su momento que ya que tengamos la convocatoria que emitirá el partido, buscaré registrarme para poder ser el alcalde del municipio de Centro”, reveló.

Alistando la primera medición

De igual forma, dijo que en julio el PRD realizará la primera medición para definir candidatos a la gubernatura en 2018, adelantó la dirigencia estatal.

El líder del partido, Candelario Pérez, indicó que hasta el momento no se ha levantado una cuesta, pero en dos meses se hará.

“Vamos a hacer un proceso de medición pronto, espero que en mes y medio o dos estemos iniciando”, indicó.

Pérez Alvarado añadió que la encuesta contemplará a Pedro Jiménez León y demás externos, sin embargo, también señaló que hasta el momento ninguna mujer ha mostrado interés en la candidatura por lo que sólo se medirá a hombres. Asimismo, no descartó la posibilidad de que también se contemple al secretario de gobierno, Gustavo Rosario Torres.

En otro tenor, Candelario Pérez negó tener algún pacto con el edil Gerardo Gaudiano, para alcanzar la candidatura a la alcaldía de Centro y éste a la gubernatura, y a su vez Juan Manuel Fócil al Senado. “No lo conozco el acuerdo como tal, lo que sí conozco es una construcción que venimos haciendo con todos los que tienen alguna aspiración”, apuntó.