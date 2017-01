Transportistas analizan manifestaciones

Afirman que estos incrementos afectan directamente, ya que incrementará el precio de los insumos, lo cual tendrá un severo impacto social

Ricardo Rivera

Rumbo Nuevo

La Asociación Mexicana de Organizaciones Transportistas (AMOTAC), que preside Humberto Álvarez Morales, manifestó que el dramático incremento en los precios de las gasolinas afecta a los camiones de carga, autobuses turísticos y de pasajeros, transporte escolar y otros, por lo que se encuentran analizando una posible manifestación en la Ciudad de México para exigir ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) echar abajo este incremento.

“Este aumento nos afecta de forma directa, y va a afectar al usuario, con ello va a incrementar el precio de los insumos, es un impacto social”, dijo.

Manifestó que no solo el costo del pasaje, sino que habrá incremento de precios de los productos básicos.

“Esto nos va a pegar fuerte en nuestros bolsillos y va a agudizar la crisis económica”, ya que el incremento salarial anunciado por el gobierno no beneficia en nada, dijo.

Ante esta situación, añadió, están en la espera de las decisiones que vaya a tomar la coordinación nacional del AMOTAC para una posible manifestación para el próximo jueves en la Ciudad de México, donde se lleve a cabo la reunión de la Comisión Nacional de Gobernadores (CONAGO) con el Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade.

Apuntó que por el momento no hay planes de tomar instalaciones petroleras, gasolineras o realizar caravanas de vehículos como forma de protesta, a como sucede en otros estados del país, donde la ciudadanía está manifestando su hartazgo ante las malas decisiones que ha tomado el gobierno federal.