Transparentar proyecto Transbus

Por la situación que los socios del Transbus están enfrentando, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), deben transparenten el proyecto que contemplan, pidió el diputado local del PRD, Juan Manuel Fócil Pérez, al tiempo de puntualizar que hay mucha desinformación.

Ricardo Rivera

Rumbo Nuevo

Entrevistado después de realizada la sesión ordinaria de ayer, el legislador local, indicó que entre los socios “hay incertidumbre y enojo porque desconocen hasta el momento qué camino tomará la nueva empresa que se está planteando”.

“Es necesario –puntualizó el representante popular- que se tenga mucha transparencia. Hay interpretaciones equivocadas, que están creando mucho malestar entre los socios del Transbus”.

Hay que recordar –añadió Fócil Pérez- que las concesiones son un patrimonio de muchas personas que reunieron recursos económicos para hacerse de una placa. No pueden perderla porque es un patrimonio familiar.

“Los socios del Transbus, -expresó el diputado local del PRD- deben saber qué va a pasar con sus concesiones. Hay una desinformación. No se ha transparentado el proyecto que la autoridad tiene contemplado”.

Es necesario que la SCT, -precisó el representante popular- dé una explicación clara a transportistas y ciudadanos de lo que pretende porque de esa manera se evitarán los problemas que pueda generar esa situación.

“Yo siempre –aclaró Fócil Pérez- he sido respetuoso de las autoridades de la SCT, por lo que yo pediría que los funcionarios responsables del área se reúnan con los socios del Transbus y les aclaren todas sus dudas”.

Para concluir, el legislador local, indicó que a los socios del Transbus se les debe de dar a conocer, en qué consiste el nuevo proyecto del siglo 23. Se les debe dar una explicación detallada y clara de lo que se pretende. Con ello se evitarán muchas malas interpretaciones.